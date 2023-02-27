Понедельник, 27 Февраля 2023 18:51

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 27м февраля принял посла Эстонии в Армении Рину Кальюранд. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Нет никаких обстоятельств, препятствующих развитию наших отношений. Я думаю, нам следует подумать о том, чтобы развивать их и дальше, использовать все возможности, которые существуют, а они достаточно широки. Во время моего последнего визита в Эстонию все встречи проходили в теплой атмосфере. Особая благодарность президенту Эстонии и всем высокопоставленным лицам, с которыми я встречался. Я уверен, что мы продолжим эту уже начатую традицию и создадим возможности для большего количества встреч, потому что в этом смысле человеческие отношения становятся очень полезными>, - отметил Хачатурян.

Выразив признательность за прием, Рина Кальюранд подчеркнула, что визит президента РА в Эстонию во многом простимулировал сближение отношений между двумя странами и углубление сотрудничества.

"Для меня большая честь быть здесь сегодня. Как Вы правильно заметили, уже давно не было визитов на высоком уровне между нашими двумя странами, и Ваш визит был высоко оценен нами, нашим президентом. Это был новый импульс для наших двусторонних отношений, и я считаю, что это оказало положительное влияние на отношения между всеми институтами>, - сказала посол.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, посвященных углублению дружественных отношений между Арменией и Эстонией и сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес.

Была сделана ссылка на общую региональную ситуацию и блокаду Лачинского гуманитарного коридора, промежуточного решения, вынесенного Международным Судом ООН. Стороны подчеркнули необходимость восстановления нормальной работы гуманитарного коридора.