Понедельник, 27 Февраля 2023 17:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 198 на улице Башинджагяна, жилой дом 82 на улице Себастия, жилые дома 2, 4 на 8-ой улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22, 24, 26, 28 на улице Рубинянца, жилой дом 17 на улице Райниса, частные дома 64-86 на улице Гоголя, жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице В.Папазяна;

11:00-12:00 жилой дом 31/1 на улице Гюликевхяна, жилые дома 1, 2 на улице Бакунца, жилые дома 2, 3, 4 на 1-ом переулке улицы Бакунца, жилые дома 16, 18, 20 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 2-ой переулок улицы Арин Берд;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин-каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 34 на улице Гюльбекняна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса;

в Котайкской области:

11:00-12:30 община Лернанист, дом отдыха “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернаниста; скотоводческие фермы Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Джрвеж.