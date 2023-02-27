Понедельник, 27 Февраля 2023 16:48

АрмИнфо.96,000 га земель в Азербайджане не получат достаточно воды из-за блокады Арцаха. Об этом говорится в заявлении советника госминистра Арцаха Артак Бегларяна.

Он отметил, что в своем послании от 23 февраля президент Арцаха Араик Арутюнян раскрыл некоторые скобки об энергетическом кризисе Арцаха и водных ресурсах Сарсанга.

<Несколько фактов и акцентов: полностью прервав подачу электроэнергии из Армении с 9 января, а также регулярно прерывая подачу газа на протяжении всего периода блокады, азербайджанская сторона умышленно спровоцировала энергетический кризис в качестве основного средства давления.

С тех пор мы перешли на кризисное управление энергосистемой, задействовав местные ГЭС на полную мощность и максимально ограничив потребление, в том числе за счет приостановки деятельности крупных хозяйственных предприятий и веерных отключений>,- отметил он.

Кроме того, продолжил чиновник, за этот период водные ресурсы Сарсангского водохранилища сильно истощились, так как для работы нашей главной ГЭС мы выпустили гораздо больше, мощностью 50 мегаватт, водных ресурсов, чем их поступает в Сарсанг.

Бегларян обратил внимание, что сейчас ситуация уже критическая, а это означает, что через короткое время в Арцахе будет крайняя нехватка водных ресурсов, необходимых для производства электроэнергии, со всеми ее вытекающими последствиями.

<Водные ресурсы Сарсангского водохранилища емкостью почти 600 миллионов кубометров в подавляющем большинстве сократились, что весной и летом создаст серьезнейший кризис в первую очередь для азербайджанских земледельцев, поскольку не будет достаточных водных ресурсов для орошения около 96,000 гектаров земель в Тартарском, Агдамском, Бардском, Геранбойском, Евлахском и Ахджабадском районах Азербайджана.

Поэтому жители этих районов Азербайджана должны осознавать, что из-за их властей и самопровозглашенных псевдоактивистов в этом году не будут иметь достаточного количества оросительной воды и лишатся этой важной возможности получения продовольствия и дохода>, - подчеркнул он.

В заключение он напоминал, что ранее пресс-секретарь президента Арцаха сообщил, что при российском посредничестве достигнута договоренность с азербайджанской стороной о ремонте поврежденной сети и восстановлении подачи электроэнергии из Армении в ближайшие дни. Простая логика подсказывает, что чем раньше будет восстановлено электроснабжение Арцаха, тем больше оросительной воды будет у азербайджанских земледельцев в сезон.

Напомним, что Арцах уже третий месяц в блокаде.