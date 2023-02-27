Понедельник, 27 Февраля 2023 16:31

АрмИнфо.Вчера армянское информационное поле, увлекшись некачественным фотомусором, опубликованным знаменитой семейной парой, не обратило внимания на заявление министра иностранных дел Азербайджана о том, что переговорный процесс по так называемому <мирному договору " входит в сферу онлайн- дипломатии. Об этом заявил зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

По его словам, люди с более-менее опытом работы хорошо знают, что работать над документами в онлайн-формате можно только тогда, когда согласованы основные принципы, вехи и цели этих документов.

<Вопрос, если армяно-азербайджанский переговорный процесс перейдет в онлайн-пространство, о каких принципах договорились стороны?

Еще раз напоминаю о существовании опубликованного мною документа, где одним из важнейших принципов была готовность армянской стороны включить Арцах в состав Азербайджана.

Во-вторых, вы много раз были свидетелями того, что свора, представляющая нас, не может или не желает должным образом представлять наши интересы и наши подходы даже в публичном пространстве, в публичных выступлениях.

Блиставшей в своё время своим популистским красноречием, Никол Пашинян регулярно попадает в глубокие ямы на переговорах с лидером Азербайджана. Все остальные его переговорщики оказываются в такой же ситуации>,- отметил он.

Констатировав, что Пашинян и его команда "подрывают" словесные переговоры своим умением "шевелить языком", он задался вопросом, армянские интересы будут представлены в письменной речи, в письменных прениях, в письменной форме?

<Во время живых контактов, во всех видах переговоров есть посредники, существование которых можно использовать для создания более благоприятного содержания переговоров.

Понятно, что во время онлайн-переписки азербайджанская или армянская стороны могут ставить на свои электронные письма cc или даже bcc, но не ослабит ли окончательное устранение посредников из переговорного процесса шансы Армении на переговорах еще больше>,- вопрошал он.

При этом Ашотян считает, что о понижении качества переговорного процесса свидетельствуют и контакты по поводу столь серьезных переговоров в онлайн-формате.

<Ведь переговорный процесс по такому серьезному вопросу - это не шоппинг, не стриминг, не азартные игры, не знакомства, не банковское дело.

Ниже можно пасть, если судьба Армении, Арцаха и армянского народа будет решаться с помощью СМС.

Не удивляйтесь, если в конце таких переговоров выяснится, что Никол посылал Алиеву сердечки, губки и прочие душераздирающие смайлики.

Словом, Никол и Алиев ужасно торопятся, и онлайн формат переговоров - одно из ярких тому доказательств>,- резюмировал он.