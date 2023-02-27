Понедельник, 27 Февраля 2023 16:29

АрмИнфо.В США представители молодежного крыла АРФ Дашнакцутюн заблокировали улицу перед посольством Азербайджана и остановили разъезжающий по улицам автомобиль, проводивший акцию о так называемом <ходжалинском геноциде>.

Как сообщает пресс-служба молодежного крыла, протестующие держали плакаты с надписями: <Президент Байден, останови помощь США Азербайджану>, <Нагорный Карабах силен>, <Президент Байден, останови второй геноцид армян>.

Участники акции также скандировали: <Мы помним Гургена Маркаряна>. <Армения хочет мира, Алиев хочет Ереван>, <Нагорный Карабах - это Армения>, <Мы помним Сумгаит>.

Добавив также, что как написал американист Сурен Саркисян, в эти дни азербайджанская сторона впряглась в агитационную кампанию, по продвижению лжи о трагических событиях в Ходжалы в начале 90-ых прошлого столетия. И эта кампания осуществляется особенно успешно в условиях бездействия посла Армении в США.