Понедельник, 27 Февраля 2023 16:26

АрмИнфо. 13 депутатов Парламента Нидерландов призвали министра иностранных дел страны предпринять шаги в направлении снятия блокады Азербайджаном Лачинского коридора и восстановления беспрепятственного доступа в Арцах. Об этом сообщает Федерация армянских организаций Нидерландов.

Депутаты призвали министра иностранных дел Вобке Хокстра выразить однозначную позицию относительно выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН, согласно которому Азербайджан должен принять все необходимые меры для прекращения блокады и обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в оба направления. Депутаты также поинтересовались относительно того, какие шаги планирует предпринять Амстердам, чтобы власти Азербайджана выполнили решение суда.

Нидерланские парламентарии сделали запрос, принял ли министр к сведению тот факт, что посол Азербайджана в Нидерландах сделал провокационные заявления о <продолжающейся мирной акции НПО>, что еще раз подчеркивает полное игнорирование официальными лицами Азербайджана решения Международного суда. Они также интересуются, какие шаги предпримут Нидерланды в направлении ЕС, Совета Европы и ООН для немедленного выполнения решения суда.

Напомним, что в конце декабря 2022 года 30 декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Баку, в свою очередь, потребовала от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха. Решения Суда по обоим искам был опубликованы 22 февраля.

Международный суд ООН удовлетворил запрос Армении, отклонив азербайджанский. Безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании> рухнули, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 23 февраля на очередном заседании правительства.

Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлениию от 9 ноября 2020 года.

Сегодня же, посольство США в Армении в ответ на запрос Общественного телевидения отметило, что Лачинский коридор должен быть полностью открыт для частных и коммерческих перевозок