Понедельник, 27 Февраля 2023 16:25

АрмИнфо. Посольство США в Армении в ответ на запрос Общественного телевидения представило позицию Соединенных Штатов по решению Международного суда ООН по Лачинскому коридору.

<Решение Международного суда подтвердило общую позицию международного сообщества о том, что Лачинский коридор должен быть полностью открыт для частных и коммерческих перевозок>, - отметили в посольстве. В дипмиссии напомнили, что госсекретарь Энтони Блинкен прямо заявил об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля.

Напомним, что в конце декабря 2022 года 30 декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Баку, в свою очередь, потребовала от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха. Решения Суда по обоим искам был опубликованы 22 февраля.

Международный суд ООН удовлетворил запрос Армении, отклонив азербайджанский. Безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании> рухнули, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 23 февраля на очередном заседании правительства.

Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлениию от 9 ноября 2020 года.