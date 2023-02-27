Понедельник, 27 Февраля 2023 16:23

АрмИнфо.Высший судебный совет Армении прекратил полномочия судьи Заруи Нахшкарян.

ВСС постановил удовлетворить ходатайство министра юстиции РА Григора Минасяна о начале дисциплинарного производства в отношении суда за то, что она публично высказала свое мнение в ответ на запросы СМИ. Этот факт, по мнению членов ВСС, является нарушением имиджа судьи. Решение Совета вступает в силу с момента публикации и является окончательным.

Следует, однако отметить, что замечания и мнения Заруи Нахшкарян касались загруженности судов, что приводит к задержкам с принятием судебных актов и их представлениям в установленные сроки. Заруи Нахшкарян также высказала положительное отношение к своему коллеге, судье Анне Пилосян, что, по мнению министерства юстиции, ставит под сомнение решение ВСС в отношении Пилосян.

Напомним, что руководители более двадцати ведущих СМИ Армении 15 февраля выступили с заявлением, в котором выразили глубокую озабоченность нарушением властями страны принципов демократии и свободы слова. Поводом для заявления послужило то, что Министерство юстиции РА возбудило дисциплинарное производство против судьи Заруи Нахшкарян за то, что она выступила с критикой решения Высшего Судебного Совета (ВСС) и поддержала свою коллегу, судью Анну Пилосян. Из опубликованного в прессе ходатайства о привлечении судьи Нахшкарян к дисциплинарной ответственности очевидно, что исполнительная власть приняла за основу публикации СМИ, отражающие мнение судьи по проблеме, имеющей общественный резонанс. В связи с этим представители средств массовой информации, журналистские организации выражают возмущение и обеспокоенность в связи с тем, что высказывание судьей мнения, непосредственно относящегося к судебной власти и представляющего общественный интерес, стало наказуемым деянием. <Это прямое посягательство на конституционную ценность свободы слова, поскольку в случае наказания судьи за приписываемое деяние общество лишится возможности узнать об альтернативных мнениях судей в дебатах, имеющих большое значение с точки зрения демократии. Мы призываем власти отказаться от этой опасной инициативы, а международные структуры, занимающиеся свободой слова, дать соответствующую оценку>, - говорится в заявлении.