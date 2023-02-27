Понедельник, 27 Февраля 2023 11:17

АрмИнфо.В 1988 году, 27-29 февраля, 35 лет назад, по наущению азербайджанских властей и в результате преступного бездействия в городе Сумгаите произошли массовые армянские погромы, в результате которых погибли сотни армян, в том числе дети, женщины и старики, а тысячи были насильственно перемещенный. Об этом говорится заявлении МИД Армении.

<Заранее спланированные азербайджанскими властями погромы были осуществлены с целью жестоко подавить цивилизованную борьбу народа Нагорного Карабаха за достойную жизнь и установление мира на своей исторической родине.

Это массовое преступление, совершенное на почве национальной принадлежности, получило широкий резонанс и осуждение со стороны международного сообщества, в том числе путем принятия соответствующих резолюций Европарламентом. Однако настоящие организаторы и исполнители преступления не только не взяли на себя ответственность, но и, поощряемые безнаказанностью и снисходительностью, подняли новую волну армянской ненависти и нетерпимости, осуществив новые погромы и резню армян в Баку, Кировабаде и других армянонаселенных районах Азербайджана.

В результате этих кровавых событий сотни тысяч армян были вынуждены срочно покинуть свои дома, бросив свое имущество, и за эти годы они так и не получили возможности воспользоваться своими нарушенными правами>,- отметили в МИД.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Последующие события показали, что последующие преступления азербайджанских властей были не единичными эпизодами, а яркими примерами спланированной государством армянской ненависти, в результате непрерывных проявлений которой вынудили переселиться десятки людей из Шаумянского района, Геташена, а также в результате 44-дневной войны также из Гадрута, Шуши и соседних районов тысячи армян.

<Спустя 35 лет после сумгаитского преступления, около 80 дней, Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор, и целью этой операции является также депортация оставшихся в Нагорном Карабахе 120 000 армян.

Таким образом, Азербайджан продолжает свою политику деарменизации Нагорного Карабаха, подвергая армян Арцаха этнической чистке, что требует прямого осуждения международного сообщества и использования соответствующих международных механизмов.

Даже сегодня, игнорируя постановления авторитетных международных судов, Азербайджан открыто продолжает разрушать, осквернять армянские историко-культурные памятники и святыни с целью стереть армянский след на подконтрольных ему территориях. В то же время на самом высоком уровне продолжается пропаганда ненависти к армянам, имеющая целью помешать двум народам преодолеть атмосферу вражды.

Сегодня, отдавая дань памяти невинным жертвам армянских погромов в Сумгаите и других населенных пунктах, мы еще раз подчеркиваем недопустимость антиармянской риторики, максималистких устремлений и агрессивных действий Азербайджана в ответ на усилия армянской стороны по укреплению стабильности и мира в регионе.

В то же время Республика Армения выражает свою приверженность мирной повестке дня, считая установление долгосрочного и всеобъемлющего мира и безопасности в регионе неотложным императивом>, - резюмировали в МИД Армении.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия>. Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армении. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены.

По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.