Понедельник, 27 Февраля 2023 11:12

АрмИнфо.Формируется довольно опасная среда, которая представляет серьезную угрозу Армении и Арцаху. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Согласно его записи, на днях по азербайджанским каналам прошли две новости. Согласно первой, которая распространена со ссылкой на анонимные источники, готовится атака на Сюникскую область Армении, а второй - о предстоящих ударах со стороны Армении по азербайджанским трубопроводам, ведущим в сторону России. <Тема становится более знаковой, когда вспоминаем, как несколько недель назад <аналитик> одного из главных рупоров азербайджанской пропаганды заявлял о якобы готовящейся Арменией и Ираном агрессии против Азербайджана в направлении Сюника. Очевидно, что <варятся> глубинные опасные развития, которые принесут с собой новые угрозы. Назревает новое окно эскалации в регионе и главный вопрос - как власти Армении будут противостоять этому? Вопрос, конечно, более риторический, потому что у этой власти больше ресурсов для втягивания Армении в различные конфликты, чем для противодействия им>, - отметил депутат.