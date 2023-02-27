Понедельник, 27 Февраля 2023 11:09

АрмИнфо.За последние несколько дней мы стали свидетелями некоторых обнадеживающих событий, и я надеюсь, что в ближайшем будущем станет возможным свободное перемещение как товаров, так и людей через Бердзорский (Лачинский) коридор, как это было в прошлом. Об этом в беседе с <Радио Свобода> заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар.

Так, на уточнение, есть ли уже четкие договоренности по встрече в Брюсселе представителей Армении м Азербайджана, Тойво Клаар отметил, что конкретных сроков нет, но ЕС работает в этом направлении, и именно поэтому он здесь, в Ереване.

На уточнение, идет ли речь о встрече на уровне глав стран, спецпредставитель отметил, что есть стремление к этому.

<И, с нашей точки зрения, очень важно активизировать брюссельский процесс, потому что мы и председатель Мишель лично видим его важность и придаем ему большое значение>, - добавил дипломат, затруднившись анонсировать даже приблизительную дату встречи.

На вопрос, каким он видит решение ситуации в Лачинском коридоре Тойво Клаар заверил, что в последние несколько дней наблюдает некоторые интересные события.

<И вот уже поступили отчеты о восстановлении электричества и газа. И в этом контексте я полон надежды, что, возможно, все идет в правильном направлении. Европейский союз последовательно выступает за разблокирование ситуации. У нас были разные контакты как за кулисами, так и на публике. И вообще, мы твердо убеждены, что главное, чтобы население Карабаха, местные армяне могли чувствовать себя в безопасности в том месте, где они живут, и для этого важно, чтобы между Баку и Степанакертом начался настоящий диалог. И это способ двигаться вперед, вовлекать людей, внушать доверие, чтобы они чувствовали себя в безопасности для будущего в том месте, где они живут>, сказал дипломат.

На вопрос,есть ли договоренность о международном формате этого диалога, на чем настаивает Ереван, Тойво Клаар сказал, что считает самым главным - наладить реальный и зримый диалог между Баку и Степанакертом.

<И меня также очень воодушевил тот факт, что президент Алиев недавно в Мюнхене подчеркнул этот момент. И, следовательно, именно на это, мы думаем, действительно должны быть направлены все наши усилия, чтобы такой диалог действительно состоялся, и чтобы было чувство приверженности, чтобы народ Карабаха увидел перспективу>, - добавил он.

По словам Тойво Клаара, хорошо, что Алиев <настроен на установление отношений с населением, представителями армянского населения, и это очень важно>.

На вопрос какая сторона и как будет гарантировать этот процесс, представитель ЕС, в частности сказал: <Для меня самое главное, что это процесс, который происходит не только за закрытыми дверями. Очевидно, что некоторые обсуждения могут проходить за закрытыми дверями. Но самое главное, что это видно не только международному сообществу, но в первую очередь населению Карабаха, но и международному сообществу. И это само по себе является способом вовлечения международного сообщества различными способами>.

На замечание, что Ереван ожидает от международных партнеров более действенных мер, давления на Баку и уточнение рассматривается ли возможность санкций, Тойво Клаар заверил, что за последние несколько дней в ЕС наблюдают некоторые обнадеживающие события.

<И я надеюсь, что в ближайшем будущем по Лачинскому коридору можно будет свободно перемещать как товары, так и людей, как это было раньше. В этом контексте, опять же, очень важно, чтобы население чувствовало, что оно может безопасно жить в местах, где оно проживало десятилетия, века, и чтобы любые другие вопросы, в том числе законные опасения, обсуждались за столом переговоров>,- сказал дипломат, выразив надежду, что все пойдет в правильном направлении>.