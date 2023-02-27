Понедельник, 27 Февраля 2023 11:07

АрмИнфо. Кровавые события, произошедшие 35 лет назад в Сумгаите, наглядно продемонстрировали проводимую властями Азербайджана политику, целью которой было насильственное переселение созидавших армян, проживавших в собственных домах. Об этом говорится в обращении президента РА Ваагна Хачатуряна по случаю 35-ой годовщины резни армян в азербайджанском городе Сумгаит.

<Сегодня мы чтим память жертв армянских погромов, устроенных в Сумгаите в 1988 году. В результате безнаказанности вскоре подобные зверства были развязаны в Баку, Гандзаке и в других населенных пунктах Азербайджана. Фактически азербайджанские власти попытались осуществить свою политику этнических чисток и в Нагорном Карабахе, спровоцировав справедливый протест и сопротивление наших соотечественников>, - отмечается в обращении, которое распространила пресс-служба главы государства.

Президент РА отметил, что соотечественники в Арцахе отстояли свое неотъемлемое право жить в мире и безопасности на своей тысячелетней родине, и эта борьба продолжается по сей день. <Спустя 35 лет после сумгаитской трагедии, к сожалению, арцахские армяне вновь стоят на перепутье защиты своего права жить в своем доме, на своей родине. Наш народ вкусил и радость победы, и горечь потерь, но никогда не стремился к войне, стараясь жить мирно и созидать в своем доме, на Родине, осознавая цену войне и миру, понимая также, что в катастрофе войн нет победителей. Сегодня, склоняясь перед памятью невинных жертв сумгаитской трагедии, мы как никогда должны продемонстрировать свою несгибаемую волю к защите незыблемых прав наших соотечественников Арцаха на мирное и благополучное проживание на их древней родине. Мы должны объединить наши объединенный потенциал и мужество во имя наших граждан, во имя безопасного и мирного будущего наших поколений>, - отмечается в обращении.

Отметим, что сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армению. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены.

По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.