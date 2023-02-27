Понедельник, 27 Февраля 2023 11:01

АрмИнфо. Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв сумгаитской трагедии 27-29 февраля 1988 года.

Согласно сообщению пресс-службы Национального Собрания РА, в 35-ю годовщину резни армян в Сумгаите премьер-министр РА Никол Пашинян, президент РА Ваагн Хачатурян, спикер НС Ален Симонян и члены Совета безопасности посетили мемориальный комплекс в Цицернакаберде, где почтили память жертв преступления. Они возложили венок и цветы к хачкарам, увековечивающим память армян, погибших в организованных правительством Азербайджана массовых убийствах в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак), Баку.

Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армению. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.