Воскресенье, 26 Февраля 2023 01:33

АрмИнфо. Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на вопрос, как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отметил Кайсар Султанбаев, снятие с учета иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране – это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. При этом порядок снятия с учета автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством.

«В то же время Правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства. Однако официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования», - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.

Ранее сообщалось об итогах первого месяца легализации иностранных автомобилей.