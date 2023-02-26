Воскресенье, 26 Февраля 2023 01:24

АрмИнфо. На сессии городского совета города Днепр приняли решение о переименовании 26 улиц, одну из которых назвали в честь святого Григора Лусаворича (Григория Просветителя) - просветителя Армения и первого Католикося всех армян. Об этом АрмИнфо сообщили в Союзе армян Украины.

Улица примыкает к храму Святого Григория Лусаворича Армянской апостольской церкви и проспекту Сергея Нигояна.

Союз армян Украины, которым руководит Вилен Шатворян – единая диаспоральная всеукраинская организация, которая объединяет все действующие в стране армянские общественные организации. Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей.