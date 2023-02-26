Воскресенье, 26 Февраля 2023 00:57

АрмИнфо. Армения должна выстроить такой внешнеполитический курс, который бы удержал страну от новых испытаний и дал возможность выйти из создавшейся ситуации с минимальными последствиями. Об этом заявил политический аналитик, координатора Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, выступая на круглом столе «Влияние СВО на геополитические процессы в регионе Южного Кавказа: итоги года и возможные тенденции», организованного общественной организацией «Международное гуманитарное развитие».

Россия — наш союзник, и мы должны использовать весь инструментарий, чтобы сохранить это. Но для того, чтобы защитить народ Арцаха от геноцида, нам нужны естественные союзники, которые уже видны, но одно должно быть четко: все это не должно делаться за счет наших союзнических отношений, Ереван должен быть понятным и надежным партнером для России", - сказал Арам Сафарян.

Из этого экзамена Армения должна выйти с честью, и Москва должна знать, что в этой сложной ситуации Армения не уйдет и не предаст. "Ереван должен избегать соблазнов. Для страны было бы неправильно пытаться играть на противоречиях русских, американцев и французов. И будет большой ошибкой, если мы будем думать, что можем извлечь дивиденды из противостояния России и Запада», - добавил Сафарян.

Эксперт-международник Григор Баласанян, разделяя мнение предыдущего оратора, отметил, что Армения должна продвигать свои интересы, а не искать их в противостоянии сверхдержав. И самое главное, Армения не должна стать площадкой для выяснения отношений между Россией и Западом, а должна продолжать выстраивать отношения со всеми полюсами, но со своими четкими правилами игры.

«Армения является союзником России, но в то же время наша страна готова развивать отношения с другими, не нанося ущерба союзническим отношениям и тем более - не в ущерб этим отношениям. Выстраивая отношения с ЕС, Армения должна избегать крайностей и, в частности, следить за тем, чтобы прибывающие в Армению европейские официальные лица не делали заявлений против наших союзников. Армения связана с Россией тысячами нитей, и официальные лица ЕС это прекрасно знают", - сказал он.

В свою очередь эксперт Джонни Меликян, касаясь размещения в Армении миссии наблюдателей ЕС и реакции Москвы на это обстоятельство, отметил, что на данном этапе Армения должна вести очень взвешенную политику по отношению к своим соседям и союзникам.

По его словам, из многих встреч и дискуссий в Брюсселе ему стало ясно, что Брюссель не рассматривает эту миссию как замещающий механизм, а считает ее дополнительным механизмом, что важно на фоне противостояния России и Запада. И что самое главное - Ереван должен суметь донести это до своего союзника России.

"Ереван должен иметь возможность использовать все свои дипломатические инструменты для того, чтобы этот дополнительный механизм не создавал проблем его естественному союзнику", - высказал мнение Меликян.