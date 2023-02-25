Суббота, 25 Февраля 2023 14:47

АрмИнфо.Политику Азербайджана следует рассматривать не как изолированный акт, а как элемент армянофобской политики, направленной на этническое очищение Арцаха от коренного армянского населения. Об этом в интервью греческому изданию topontiki. gr заявил Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

По его словам, постоянное прекращение подачи природного газа в Арцах также является психологическим террором, который давит на и без того хрупкое психическое состояние населения Арцаха, пережившего полномасштабную кровопролитную войну 2 года назад и до сих пор не оправившегося от ее разрушительных последствий. Основным мотивом этой акции является создание для всего населения Арцаха таких бесчеловечных и невыносимых условий жизни, чтобы они в конечном итоге были вынуждены покинуть свои родные земли. Степанян добавил, что МККК и российские миротворческие силы являются единственными международными акторами, присутствующими в регионе. Поэтому их деятельность и усилия имеют большую ценность, учитывая полную изоляцию Арцаха. Однако деятельность этих субъектов ограничена их мандатами, которые носят преимущественно гуманитарный характер.

Степанян заметил, что международное сообщество до сих пор ограничивалось только призывами и заявлениями, которые неэффективны в обеспечении сколько-нибудь значимого изменения сложившейся ситуации. <По моему мнению, пора принимать конкретные меры, такие как ограничительные меры против преступной диктатуры Азербайджана, чтобы предотвратить очередную гуманитарную катастрофу или, что еще хуже, необратимое преступление против человечества. Инструменты <мягкой силы> не работают в геноцидных государствах, открыто проводящих (Азербайджан) или поддерживающих (Турция) этническую чистку в Арцахе.

Вызывает разочарование тот факт, что международное сообщество сосредоточено скорее на критике российской миротворческой миссии в Арцахе, чем на осуждении виновника преступления - Азербайджана - и призыве к нему прекратить блокаду.

Омбудсмен подчеркнул, что за последние 2 года официальные лица Азербайджана неоднократно угрожали оккупацией остальной части Арцаха и насильственным выселением коренного армянского населения из региона, если оно откажется стать частью Азербайджана. <Я неоднократно предупреждал международное сообщество о том, что агрессивная армянофобская риторика властей Азербайджана продолжается на различных уровнях в послевоенный период с новой силой и чревата необратимыми последствиями для нашего народа. Преступные действия и террор против Арцаха со стороны Азербайджана, такие как продолжающаяся двухмесячная блокада, нападения на Храморт, Парух и Караглух являются наглядным тому подтверждением. В случае, если бессовестное поведение Азербайджана не будет немедленно осуждено и наказано международным сообществом, оно может неизбежно привести к новому военному нападению Азербайджана на Арцах в будущем, в попытке достичь конечной цели азербайджанской политики геноцида>, - сказал Защитник прав человека Арцаха.