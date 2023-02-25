Суббота, 25 Февраля 2023 14:24

АрмИнфо.Генеральный секретарь ООН принял к сведению решение Международного Суда ООН по искам Армении и Азербайджана и напомнил о том, что они обязательны к исполнению. Как отмечается на странице ООН, об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы Организации Объединенных Наций выступил его пресс-секретарь.

Пресс-секретарь подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует доверие к Международному Суду, которое проявили Азербайджан и Армения, обратившись в этот орган для разрешения разногласий. <Генсек ООН отмечает, что решения Международного Суда обязательны к исполнению и верит в то, что стороны выполнят их, включая решение, касающееся обеспечения беспрепятственного движения в обе стороны людей, автомобилей и грузов по Лачинскому коридору>, - говорится в заявлении.