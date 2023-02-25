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АрмИнфо.Генеральный секретарь ООН принял к сведению решение Международного Суда ООН по искам Армении и Азербайджана и напомнил о том, что они обязательны к исполнению. Как отмечается на странице ООН, об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы Организации Объединенных Наций выступил его пресс-секретарь.
Пресс-секретарь подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует доверие к Международному Суду, которое проявили Азербайджан и Армения, обратившись в этот орган для разрешения разногласий. <Генсек ООН отмечает, что решения Международного Суда обязательны к исполнению и верит в то, что стороны выполнят их, включая решение, касающееся обеспечения беспрепятственного движения в обе стороны людей, автомобилей и грузов по Лачинскому коридору>, - говорится в заявлении.
|Омбудсмен: Политику Азербайджана следует рассматривать как элемент армянофобской политики, направленной на этническое очищение Арцаха
|Достигнута договоренность о полном восстановлении электро- и газоснабжения Арцаха
|Генсек ООН: решение Международного Суда обязательны к исполнению
|Армении нужна поддержка международного сообщества, чтобы преодолеть порочный круг ненависти и насилия на Южном Кавказе - депутат
|Начато уголовное преследование в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА
|Рубен Варданян: Азербайджан персонализировал ситуацию
|Депутат: Единственным виновником внутриполитического кризиса в Арцахе является его президент
|Ситуация в Лачинском коридоре требует немедленных действий - ПАСЕ
|Премьер-министр Пашинян принял Тойво Клаара
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|Временный поверенный в делах Украины в Армении: Украина готова к любому развитию событий
|Нерсисян принял предложение Араика Арутюнян занять пост госминистра
|Александр Сенченко: Украинские армяне принимают активное участие в защите Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване отмечен рост преступлений с наркотиками
|Международное признание Арцаха является требованием времени - экс-министр обороны РА
|Эксперт: Свыше 60% участников программы по профрепатриации остались жить и работать в Армении
|Отставка Рубена Варданяна: наследили…
|Новоназначенный посол США почтила память невинных жертв Геноцида армян
|США вновь подтвердили готовность содействовать Армении и Азербайджану в разрешении ситуации вокруг Арцаха
|С 15 апреля по 15 июня 2023 года МО проведет тренировочные сборы резервистов
|В Армении летний призыв 2023 года стартует 10 апреля
|Любые обсуждения возможности признания юрисдикции и контроля над Арцахом со стороны Азербайджана равносильны поощрению его политики этнической чистки - Степанакерт
|Секретарь Совбеза Армении выразил свое отношение к решению Гаагского суда по иску РА против Азербайджана, рассказал о причинах приглашения миссии ЕС в регион
|Слишком много игроков были заинтересованы в уходе Варданяна - российский политолог
|Азербайджан не выполняет требование Международного суда ООН - депутат
|Политик: борьба за Арцах - это борьба не только за Арцах, это борьба за существование всего армянского народа
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|Рубен Варданян: в вопросе Арцаха все должны быть едины
|Эстония - один из важных партнеров Армении в Европе: Пашинян
|Глава МИД Арцаха: международное признание Арцаха является средством для предотвращения массовых нарушений прав арцахцев
|Армения воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции в Генассамблее ООН
|Линн Трейси и Полад Бюльбюльоглу обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
|Мирзоян посетил Алеппо
|Пашинян и Гутерриш обсудили отправку миссии ООН по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор
|Нед Прайс не стал оглашать дату Брюссельской встречи представителей Армении и Азербайджана
|Тойво Клаар прибыл в Ереван
|Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Аркадий Дубнов: Арцах, похоже, снова кинули?
|Рубен Варданян не покинет Арцах
|Никол Пашинян 2-3 марта посетит Берлин
|Россия <умыла руки, как Понтий Пилат> по вопросам судьбы Варданяна - Затулин
|Арарат Мирзоян и Башар Асад обсудили вопросы региональной и международной безопасности
|Глава МИД Арцаха встретился с бывшими министрами иностранных дел Армении и экс- министрами ИД НКР
|Нам указали сделать то, чего мы не должны были делать: Бывший пресс-секретарь АО Арцаха
|Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под стражи бывшего начальника службы безопасности ЗММК
|Франция подтверждает свою непоколебимую поддержку Международного Суда и обязательного характера его решений
|Замглавы МИД Армении с представителем Европарламента обсудил ситуацию с безопасностью в южнокавказском регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ереван ценит сотрудничество с Прагой как в политической, так и в экономической сферах - Пашинян
|Глава Минздрава об Амулсаре: Уверена, что будут использованы все новые технологические возможности для безопасной эксплуатации рудника
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|Оппозиционер опубликовал секретные документы нормализации армяно-азербайджанских отношений путем сдачи Нагорного Карабаха
|Правительство Молдовы начало процесс денонсации соглашений в рамках СНГ
|Правительство анонсировало новую программу по стимулированию занятости
|Посол Китая и глава антикоррупционного комитета Армении обсудили возможности углубления сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией
|Армения готова расширять партнерство с Японией во всех областях - Пашинян
|МЧС Армении организовало транспортировку в Сирию третьей партии гуманитарного груза
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