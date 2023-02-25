Суббота, 25 Февраля 2023 14:21

АрмИнфо. Армении нужна поддержка международного сообщества, чтобы преодолеть порочный круг ненависти и насилия на Южном Кавказе. Об этом накануне в своем выступлении на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявил глава армянской делегации в ПАСЕ Саркис Ханданян.

<В ходе прений, когда члены Ассамблеи говорили о незаконной блокаде Азербайджаном Лачинского коридора и необходимости немедленного его разблокирования, наши азербайджанские коллеги возражали, приведя в качестве аргументов тот факт, что с 12 декабря прошлого года через

коридор прошли при посредничестве МККК и российских миротворцев сотни автомобилей. С каких это пор мы начали считать количество грузовиков, доставляющих продукты, лекарства и топливо в населенные пункты, с каких это пор право на свободное передвижение стало проявлением великодушия и сколько еще можно издеваться над международным сообществом?>, - заявил парламентарий, слова которого приводит пресс-служба Национального Собрания РА.

Ханданян подчеркнул, что Армении нужна поддержка международного сообщества, чтобы преодолеть порочный круг ненависти и насилия на Южном Кавказе. <Поэтому я хочу четко заявить, что Армения считает, что только мирный диалог может решить проблемы и установить стабильность в нашем регионе. Армения готова продвигать процесс установления мира с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга. Армения не имеет территориальных претензий ни к Азербайджану, ни к кому-либо из его соседей. Нагорно-Карабахский вопрос касается прав и безопасности нагорно- карабахских армян, и он должен решаться посредством международно видимого диалога между Баку и Нагорным Карабахом. Армения готова открыть все транспортно-экономические инфраструктуры региона в рамках достигнутых договоренностей>, - подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что нагорно-карабахский конфликт существует уже более 30 лет. <Я моложе этого конфликта, и как молодой парламентарий, как молодой человек, принимающий решения, я не хочу оставлять этот конфликт в наследство следующему поколению. В этом году девизом председательства являются слова <Это о людях> (It's about people), и я верю, надеюсь, что это относится и к народу Нагорного Карабаха, не так ли?>, - сказал глава армянской делегации.