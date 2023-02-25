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 Суббота, 25 Февраля 2023 14:20
Александр Аванесов

Начато уголовное преследование в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА

Начато уголовное преследование в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА

АрмИнфо.24 февраля 2023 года прокуратура  возбудила публичное уголовное преследование в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА  А.Г., сокрывшего незадекларированное имущество в особо крупном размере. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РА.

Согласно материалам дела, Антикоррупционный комитет обвиняет А.Г. в незаконном обогащении и легализации имущества в особо крупном размере, полученного преступным путем.  Следствием установлено, что А.Г (Артур Геворкян - ред.)., будучи государственным должностным лицом, будучи депутатом НС,  в своих  декларациях скрыл подлежащие декларированию данные о своем недвижимом имуществе и владении долей в обществе с ограниченной ответственностью.   Кроме того, А.Г. следствие выявлен значительный прирост имущества, который превышал его законные доходы. Кроме того, он легализовал особо крупные суммы, полученные преступным путем.  В частности, А. Г. не включил (скрыл) в декларации за 2017 год три принадлежащих ему особо крупных недвижимых объекта в Соединенных Штатах Америки: квартиру в Вудленд-Хиллз (округ Лос- Анджелес), купленную 6 апреля 2011 года за $490 тыс долл, квартиру на Кэмпбелл-стрит в Глендейле, приобретенную 10 августа 2015 года за $520 тыс и квартиру на Уитсет-авеню в районе  Вэлли-Виллидж, купленную 2 июня 2016 года. Он также утаил данные о приобретении 30 января 2017 года  100%  акций ООО <Арвиви>.  

В декларациях, поданных в Комиссию по предотвращению коррупции 7 февраля 2019 года, A.Г.  не указал вышеуказанные данные, подлежащие декларированию.  А.Г. задекларировал 50 млн драмов, 1 млн 600 тыс.  долларов США и 150 тыс. евро в декларации за 2018 год, поданной в Комиссию по предупреждению коррупции, после чего 10 января 2019 года для приобретения частного дома в Лос-Анджелесе  внес 45 тысяч 750 долларов США, что эквивалентно 22 миллионам 212 тысячам 540 драмов, на счет "One Key Escrow Corp. City National Bank" в качестве первоначального взноса за право приобретения указанного частного дома. В том же году А.Г. потратил 2 млн 138 тыс. 465 драмов, что не было подтверждено законными доходами, но 14 января 2019 года в декларации, поданной после ухода с должности, он не уменьшил суммы, заявленные за предыдущий год, не изменились 50 млн драмов, 1 млн 600 тыс долларов США и 150 тыс евро. В то же время А.Г. задекларировал 114 тыс. 660 драмов в качестве законного дохода, полученного за оплату труда.

Кроме вышеизложенного, в результате преступных действий, совершенных компетентными должностными лицами мэрии Еревана, А.Г., который в 2009-2012 гг. был главой административного района Давташен, 2 февраля 2010 г. путем прямой продажи приобрел 2 тыс кв.м коммунальной собственности общины столичного административного района Давидашен за 9 млн 48 тыс. драмов при ее рыночной стоимости в 128 млн. 70 тыс. драмов, а 21 июля 2011 года путем прямой продажи за 15 миллионов 834 тысячи драмов приобрел земельный участок в 3500 квадратных метров по улице Пирумяннер общины Давидашен  стоимостью в  205 млн. 464 тыс. драмов, которые в 2018 году  продал за 176 млн 346 тыс драмов и 308 млн 654 тыс драмов соответственно.

В то же время, в течение 2012, 2013, 2014, 2015 и 2018 годов А.Г. произвел расходы в размере 90 миллионов 333 тысяч 97 драмов, которые не были обоснованы законными доходами, а источник происхождения неизвестен, а в годовом исчислении декларации 2015 г., она была задекларирована как имеющаяся на начало года сумма в размере 720 тыс. долларов США.

В течение 2015-2017 годов сумма денежных средств, переведенных А.Г. на его счета, зарегистрированные в США на различных лиц, составила 967 тысяч 700 долларов США, что на 720 тысяч долл превысило задекларированные на 1 января 2015 года средства.  Иными словами, неизвестно, из каких средств А.Г.  осуществил перевод 247 тысяч 700 долларов США.

Государственное уголовное преследование в отношении А.Г. было возбуждено на основании соответствующих статей  положений Уголовного кодекса РА, касающихся незаконного обогащения, сокрытия данных об особо крупных суммах и отмывания денег. 

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