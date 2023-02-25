Суббота, 25 Февраля 2023 14:17

АрмИнфо. Единственным виновником внутриполитического кризиса в Арцахе является президент республики Араик Арутюнян. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он отметил, что уже известно имя нового государственного министра Арцаха. Им станет генеральный прокурор Гурген Нерсисян. <Каким принципам и подходам будет следовать новый госминистр и как сложится его совместная работа с президентом, сказать очень сложно. В том же случае с Рубеном Варданяном Араик Арутюнян до своего назначения месяцами представлял Варданяна как будущее Арцаха, человека, способного изменить ситуацию и вложить свои огромные возможности на благо Арцаха.

Что произошло спустя 2 месяца? Одни из сторонников Арутюняна заговорили о том, что Варданян является проблемой для государственной системы, другие <выяснили>, что Варданян не является человекам русских. Некоторая группа зашла так далеко в своих творческих подходах, что увязала назначение Варданяна с усилиями оппозиции>, - заметил депутат.

Кстати, по его словам, единственным виновником внутриполитического кризиса в Арцахе является именно Арутюнян, поскольку именно он назначил и через короткое время уволил своего назначенца, тем самым, вне зависимости от обстоятельств, создал глубокий кризис, и теперь <героически> борется с заваренной им <кашей>. <Учитывая нестабильное непредсказуемое политическое поведение Арутюняна в этот и предыдущий период, трудно сказать, что мы будем иметь после назначения нового госминистра. В последнее время о Нерсисяне циркулирует различная информация, от представителя властей РА до соросовцев. <Я лично в годы службы имел с ним дело в Арцахе, у меня сложилось хорошее впечатление, так как он был четок и принципиален в своей работе, и никаких фактов, подтверждающих слухи о нем, я не встречал. Несмотря на сложную внутриполитическую, внешнеполитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью, он взял на себя большую ответственность, и я желаю, чтобы он и другие официальные лица добились успеха, потому что это в интересах Арцаха. Важны четкие позиции и принципы, лежащие в основе работы, которые должны исходить из подходов, провозглашенных народом Арцаха три десятилетия назад>, - написал парламентарий.