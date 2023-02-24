Пятница, 24 Февраля 2023 23:20

АрмИнфо. После своего визита в Армению 17-19 февраля для оценки ситуации на границе с Азербайджаном и на въезде в Лачинский коридор содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Армении Киммо Кильюнен (Финляндия, SOC) и Бориана Оберг (Швеция, ЕНП/ХД) сегодня сделали следующее заявление:

«Ситуация в Лачинском коридоре требует немедленных действий. На сегодняшний день жители Нагорного Карабаха не могут свободно выезжать из региона, и, как нам сообщили, 954 человека все еще находятся в затруднительном положении с другой стороны коридора. По этому коридору разрешен проезд только автомобилей Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев, что явно недостаточно для удовлетворения потребностей населения. Кроме того, жизненно важно, чтобы товар успел пройти к посевной. Свободное движение всех транспортных средств должно быть восстановлено в срочном порядке в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Кроме того, неоднократные перебои с подачей газа и электричества на территорию Нагорного Карабаха привели к серьезным нарушениям прав жителей: многие люди уже потеряли работу, а дети лишены образования, так как школы были вынуждены закрыться.

Напоминаем о нашем совместном заявлении с содокладчиками по Азербайджану от 16 декабря 2022 г., призывающими к восстановлению свободы передвижения по Лачинскому коридору, и решением Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 г., призывающим власти Азербайджана принять все меры для обеспечения безопасного проезда через «Лачинский коридор» тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других, застрявших в дороге. Мы также принимаем к сведению постановление Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, в котором указывается, что «Азербайджан должен (…) принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Что касается ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, то мы наблюдали последствия ударов азербайджанских войск по объектам гражданской инфраструктуры в городе Джермук и селе Сотк. Мы отметили, что доказательства применения кассетных боеприпасов в гражданских зонах были собраны и сохранены для дальнейшей экспертизы. Нам показали присутствие азербайджанских военных позиций на суверенной территории Армении, иногда далеко за пределами спорной линии границы.

Мы приветствуем развертывание гражданской миссии Европейского союза на границе, отмечая значительный ощутимый эффект предыдущей миссии в снижении напряженности. Мы призываем обе стороны продолжить обсуждение делимитации границы и договориться о зеркальном выводе войск с границы в качестве немедленного шага по укреплению доверия.

Мы сообщим о наших выводах Мониторинговому комитету ПАСЕ на его следующем заседании. Мы по-прежнему чрезвычайно внимательны к будущим событиям и подтверждаем нашу готовность предоставить на парламентском уровне всю политическую поддержку, необходимую для достижения долгосрочного мирного урегулирования».

В ходе своего визита содокладчики посетили города Джермук, Горис и Варденис и их окрестности, а также въезд в Лачинский коридор с армянской стороны. Они встретились с местными властями и жителями Нагорного Карабаха, заблокированного в Горисе из-за продолжающегося блокады Лачинского коридора.