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 Пятница, 24 Февраля 2023 17:59
Марианна Мкртчян

Официальный Баку продолжает читать нравоучения Армении

Официальный Баку продолжает читать нравоучения Армении

АрмИнфо.  Официальный Баку продолжает читать нравоучения Армении.

Так, сегодня, глава МИД АР Джейхун Байрамов на мероприятии, приуроченном события в н.п. Ходжалу в начале 90-ых прошлого столетия, в очередной раз заверил, то  Азербайджан стремится к установлению мира и нормализации в регионе в соответствии с принципами международного права, касающимися территориальной целостности и суверенитета стран. Правда умолчал, что Азербайджан интерпретирует это право как ему взбредет в голову, полностью игнорируя его основополагающие принципы, в том числе и право на самоопределение народов, и право на жизнь.

Затем, он по традиции обвинил Армению в торпедировании нормализации.

<Если Армения действительно хочет добиться мира, то она должна скорректировать свой курс>, - отметил он, при этом пригрозив привлечь Армению к ответственности якобы за военные преступления против Азербайджана. При этом Байрамов запамятовал, что не далее как в сентябре прошлого года весь мир стал очевидцем азербайджанской агрессии в отношении армянских военных и гражданских лиц. Во всемирной паутине было множество фактов этой агрессии, в том числе и истязания и надругательство над телом армянской военной медсестры и расстрел безоружных солдат.

Добавим также, что еще месяц назад американист Сурен Саркисян обнародовал рассекреченные данные американских соответствующих структур по части событий вокруг Нагорного Карабаха в начале 1990 -ых гг. И там отмечается, что факты массового убийства армянами азербайджанцев в Ходжалу не подтверждены. То есть это еще один факт, подтверждающий вымысел азербайджанской стороны по трагическим событиям тех дней. Отметим, что армянская сторона не однократно подчеркивала, что азербайджанские власти сами учинили убийство мирных жителей, чтобы потом переложить ответственность на армянскую сторону. Власти Арцаха неоднократно сообщали, что оставили коридор для отхода мирных жителей перед штурмом Ходжалу. 

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