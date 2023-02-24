Пятница, 24 Февраля 2023 17:42

АрмИнфо.Украина готова к любому развитию событий, поскольку, речь идёт о принципиальных для любого государства элементах его существования - государственного суверенитета, территориальной целостности. Об этом в интервью армянской службе Радио Свобода заявил Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.

Комментируя позицию Киева касаемо переговоров с российской стороной, он подчеркнул, что Украина не намерена вести переговоры об уступках своей территории и государственности.

Сенченко выразил уверенность, что война закончится победой Украины. <На это настроены все. На этом строится поддержка Украины со стороны международного сообщества, коалиция партнёров>, - сказал он, сообщив, что на данном этапе идёт работа над тем, чтобы Российская Федерация понесла ответственность, создаётся специальный международный трибунал.

Говоря о ядерной опасности, глава диппредставительства Украины в Армении напомнил, что во время вторжения в прошлом году Российская Федерация в Украине захватила и Чернобыльскую атомную электростанцию, и Запорожскую атомную электростанцию.

Выход РФ из договора с США о перемещении ядерных материалов Сенченко назвал подрывом стратегического баланса, который сложился между двумя ведущими ядерными державами. <Если Российская Федерация пошла на такой шаг, это называется ядерный шантаж, потому что игра с нулевой суммой предполагает, что ни одна из сторон не выиграет. Проще говоря, это называется <взаимное уничтожение>, - подчеркнул дипломат.

Говоря о последствиях войны, Александр Сенченко сообщил, что за год в Украине число погибших детей достигло 461, 926 - получили ранения, 350 числятся пропавшими без вести. По его словам, ВС РФ разрушили 171 медицинское учреждение, более тысячи повреждено, сумма на их восстановление оценивается в $1 млрд.