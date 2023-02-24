Пятница, 24 Февраля 2023 16:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 72, 73 на улице Оганова, улица Овнатани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци; частные дома на улицах 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-12:00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г.Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

13:00-17:00 села Паракар, Таиров;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

12:00-14:00 частично село Гетазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, ‘Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”; ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, ‘Датавор”, “Нор”, “Мичак”, “Г-1”, ООО “Кар Анк”, садоводческая компания “Арагиль”;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 198 на улице Башинджагяна, жилой дом 82 на улице Себастия, жилые дома 2, 4 на 8-ой улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22, 24, 26, 28 на улице Рубинянца, жилой дом 17 на улице Райниса, частные дома 64-86 на улице Гоголя, жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице В.Папазяна;

11:00-12:00 жилой дом 31/1 на улице Гюликевхяна, жилые дома 1, 2 на улице Бакунца, жилые дома 2, 3, 4 на 1-ом переулке улицы Бакунца, жилые дома 16, 18, 20 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 2-ой переулок улицы Арин Берд;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин-каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди.