Пятница, 24 Февраля 2023 16:31

АрмИнфо. Под руководством Генерального прокурора РА Анны Вардапетян 22 и 23 февраля были подведены итоги деятельности прокуратур ряда административных районов Еревана за 2022 год.

В частности, как сообщили в Генпрокуратуре РА, по данным прокурора административных районов Аван и Нор Норк Вигена Милитоняна, в 2022 году было зарегистрировано 2688 уголовных дел (в 2021 году - 1846). За отчетный период в административных районах зафиксирован рост преступлений против жизни и здоровья: участились случаи покушений на убийство (4 - в 2022 г., 1 - в 2021 г.), случаев умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (12 - в 2022 г., 6 - в 2021 г.) и сексуальных посягательств (7 - в 2022 г., 1 - в 2021 г.). В течение 2022 года зафиксировано снижение количества преступлений против собственности (1128 - в 2022 году, 1278 - в 2021 году). Зафиксирован рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (103 - в 2022 году, 68 - в 2021 году).

По словам прокурора административного района Малатия-Себастия города Еревана Сисака Хачатряна, в 2022 году было зарегистрировано 2696 преступлений (в 2021 году - 1950). За отчетный период в административном округе зафиксирован рост преступлений против жизни и здоровья(в 2022 году - 411, в 2021 году - 176). Также увеличилось количество преступлений против собственности (1358 в 2022 году, 1335

- в 2021 году). Случаи незаконного оборота наркотиков по сравнению с 2021 годом в 2022 году увеличились (153 - в 2022 году, 61 - в 2021 году).

По словам прокурора Арабкирского и Канакер-Зейтунского районов Петроса Мартиросяна, в 2022 году было зарегистрировано 4260 уголовных дел (3134 в 2021 году). За отчетный период зарегистрировано 373 случая преступлений против жизни и здоровья (в 2021 году - 187). В 2022 г. сократились преступления против собственности (1232 в 2022 г., 1318 в 2021 г.). Зафиксирован рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (141 - в 2022 году, 71 - в 2021 году).

Как отметил прокурор административных районов Кентрон и Норк-Мараш Арам Арамян, в 2022 году было зарегистрировано 4883 преступления (в 2021 году - 3834). За отчетный период в административном районе зарегистрирован 481 случай преступлений против жизни и здоровья (331 в 2021 году). В 2022 году количество зарегистрированных имущественных преступлений уменьшилось на 30 по сравнению с предыдущим годом (2085 в 2022 году, 2115 в 2021 году). За отчетный период зафиксировано 167 случаев преступлений, связанных с наркотиками (в 2021 году - 94).

По данным прокурора административных районов Эребуни и Нубарашен Гургена Мадояна, в 2022 году было зарегистрировано 2087 преступлений (в 2021 году: 1879). За отчетный период зарегистрировано 290 случаев преступлений против жизни и здоровья (272 в 2021 году). В 2022 году зафиксировано 674 случая имущественных преступлений (в 2021 году -

959). В отчетном периоде в Эребуни и Нубарашене зафиксировано 252 случая преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2021 году - 233).

Генеральный прокурор республики Анна Вардапетян поручила прокурорам административных районов изучить дела об отчуждении или аренде земель, находящихся в государственной и общинной собственности, которые не могут быть переданы на праве собственности, и принять меры по возврату земель проданных с нарушениями в пользу государства и общин.

Генпрокурор также поручил держать в центре внимания расследование коррупционных преступлений, активизировать борьбу с незаконным оборотом наркотиков и криминальной субкультурой.