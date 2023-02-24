Пятница, 24 Февраля 2023 16:30

АрмИнфо. Международное признание Арцаха является требованием времени. Об этом 24 февраля журналистам заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции <Армения>, экс-министр обороны Сейран Оганян.

По его словам, то, что сегодня Арцах оказался в столь тяжелом положении, является результатом работы нынешних властей. Весь дипломатический потенциал практически разрушен, уничтожены <красные линии>, о которых постоянно говорит оппозиция. <Во время распада

СССР Арцах самоопределился на своей исторической территории, как это сделали Армения и Азербайджан. Мы должны признать, что Арцах самоопределился. Именно в результате действий нынешней власти Армении Арцах оказался в анклавном положении, его дипломатический потенциал подорван, страна вступила в войну. Их дипломатическая работа разрушает все <красные линии>, выдвинутые оппозицией>, - отметил глава фракции. Одна из красных линий, по словам Оганяна, заключается в том, что Арцах имеет право жить самостоятельно на своей исторической территории, а риторика и провокации Азербайджана говорят о том, что жить с ними в одинаковых условиях невозможно.

<Следующая красная линия в том, что Армения не имеет права <умывать руки>. Армения имеет обязательство в обеспечении безопасного и стабильного развития народа Арцаха. Оппозиция должна сделать все, чтобы власти не подписали документы, которые навредят нашему государству>, - заключил Оганян.

Политик коснулся и отставки с постав государственного министра Арцаха Рубена Варданяна. <Я не хотел бы, чтобы Рубен Варданян ушел в отставку с поста госминистра Арцаха. Это решение будет иметь негативные последствия для Арцаха>, - подчеркнул Оганян, добавив, что знает Варданяна как успешного бизнесмена и мецената. <Я смотрю на его деятельность в Арцахе в первую очередь с патриотической точки зрения. Я не знаю, кто его назначил и как. Рубен Варданян начал процесс, генерировавший дух борьбы>, - сказал Оганян, добавив, что власти Армении доказали, что <умыли руки> и не способны идти по пути самоопределения Арцаха.