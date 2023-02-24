Пятница, 24 Февраля 2023 13:16

АрмИнфо.С 10 апреля по 31 июля включительно в Армении будет проведен призыв на обязательную военную и альтернативную службы тех граждан мужского пола, которым исполнится 18 лет до 30 июня 2019 года включительно, а также тех граждан, право на отсрочку от призыва которых истекает 30 июня с.г. включительно.

Как говорится в проекте решения, размещенном на едином портале правовых актов e-draft.am, в рамках летнего призыва 2023 года до 31 июля 2021 года включительно будут демобилизованы военнослужащие рядового состава, прошедшие обязательную и альтернативную воинскую службу в установленные сроки. "В рамках летнего призыва 2023 года Комплектование Вооруженных Сил гражданами, призываемыми на обязательную военную и альтернативную службу рядового состава, осуществить с 26 июня по 31 июля 2023 года включительно. В установленный законом срок провести демобилизацию военнослужащих, прошедших срочную военную службу или альтернативную военную службу рядового состава - с 15 июня по 31 июля 2023 года включительно", - говорится в документе.