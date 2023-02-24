Пятница, 24 Февраля 2023 13:09

АрмИнфо.Приветствуем постановление Международного суда ООН от 22 февраля об указании Азербайджану временной меры, обязывающей его принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

В ведомстве подчеркнули, что данное постановление суда является логическим продолжением предыдущих временных мер, принятых судом 7 декабря 2021 года, обязывающих Азербайджан предотвращать разжигание и пропаганду расовой ненависти и дискриминации, в том числе со стороны должностных лиц и государственных учреждений Азербайджана, в отношении лиц армянского национального или этнического происхождения.

<Считаем важным, что при рассмотрении дела Международным судом ООН было отмечено, что блокада Арцаха может представлять собой нарушение со стороны Азербайджана прав народа Арцаха, защищаемых Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вывод суда позволяет определить продолжающуюся блокаду Арцаха в качестве проявления дискриминационных действий, преднамеренно осуществляемых азербайджанскими властями. Особое значение имеет также вывод суда о том, что продолжающаяся блокада Арцаха со стороны Азербайджана включает реальный и неотвратимый риск того, что правам народа Арцаха будет нанесен непоправимый ущерб. Таким образом, указывая Азербайджану временную меру, Международный суд ООН использовал возможный в рамках своей компетенции инструментарий для защиты народа Арцаха от расовой дискриминации со стороны Азербайджана>, - подчеркнули в МИД Арцаха.

При это во внешнеполитическом ведомстве считают, что решение суда представляет собой объективное подтверждение неоднократно озвученной позиции Арцаха о том, что блокада является лишь очередным эпизодом продолжающейся в течение десятилетий дискриминационной политики Азербайджана, направленной на изгнание народа Арцаха со своей исторической родины.

В МИД НКР подчеркнули, что преступная политика Азербайджана, осуществляемая против народа Арцаха и носящая широкомасштабный и систематический характер, определяется международным правом как преступление против человечности.

<Международное сообщество в целом и государства-члены ООН в частности имеют правовые и политические обязательства предпринимать действенные шаги для пресечения подобных массовых нарушений прав человека, а также для восстановления нарушенных прав. В этом контексте призываем международное сообщество предпринять действенные меры для обеспечения немедленного и безоговорочного исполнения Азербайджаном решения главного судебного органа ООН. Одновременно считаем необходимым систематическое и тщательное рассмотрение на международном уровне вопроса о правовой защите народа Арцаха от азербайджанской политики массовых нарушений его прав. Убеждены, что в своих подходах по решению конфликта между Арцахом и Азербайджаном международное сообщество в качестве эффективного средства правовой защиты должно признать правомерность выбора народа Арцаха в пользу независимости. Любые обсуждения возможности признания юрисдикции и контроля над Арцахом и его народом со стороны Азербайджана равносильны поощрению его политики этнической чистки>, - резюмировали в МИД НКР.