Пятница, 24 Февраля 2023 12:50

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выразил отношение к решению Гаагского суда по иску РА против Азербайджана, рассказал о причинах приглашения наблюдателей ЕС в регион, о ситуации вокруг заблокированной дороги Горис-Степанакерт и взаимодействии с ОДКБ.

Так, в интервью FactorTV касаясь решения Международного суда, Григорян заверил, что Баку обязан исполнить решение Суда и деблокировать коридор.

<Решение Международного Суда еще раз подтверждает, что Бердзорский (Лачинский) коридор остается закрытым. Вы знаете, что Азербайджан пытается представить, что коридор открыт, но любому здравомыслящему человеку, очевидно, что он закрыт, и Азербайджану необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного движения товаров и людей по этому коридору.

Это еще раз покажет, насколько Азербайджан способен выполнять международные соглашения и обязательства, и это станет более четким для международного сообщества. В этом контексте в рамках мирного договора Армения предлагает создать институт гарантов, поскольку во многих случаях Азербайджан не выполняет свои обязательства. Согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, за бесперебойную работу Лачинского коридора отвечает Азербайджан>, - отметил он.

В ответ на вопрос об итогах Мюнхенских переговоров и возможности деблокады коридора, Григорян подчеркнул, что Армения не будет вовлекаться и участвовать в переговорах по открытию Лачинского коридора. По его словам, позиция РА заключается в том, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор должен быть разблокирован как можно скорее и беспрепятственное функционирование коридора должно быть восстановлено. Армения этой линии придерживалась и в Мюнхене, и продолжает работать с международными партнерами, чтобы они также этого требовали>, - сказал секретарь Совбеза РА.

Касаясь возможностей установления контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре, он напомнил о неизменности позиции РА по части того, что все регуляции связанные с этим коридором представлены в трехстороннем заявлении и Армения не намерена вовлекаться в

переговоры по этому вопросу.

<Что касается деблокады региональных коммуникаций в широком смысле, то Армения все свои обязательства по этому вопросу выполнила. Правительство Армении ранее приняло решение о месторасположении трех КПП, откуда может произойти разблокирование коммуникаций. Ждем реакции из Баку. Но экстерриториальный контекст не будет обсуждаться, это красная линия для Армении. Алиев сам недавно признался, что по заявлению от 9 ноября никакой договоренности о коридоре по территории Армении нет. То есть это его выдумка, но его риторика не влияла на процессы и влиять не будет>, - отметил Григорян.

Вместе с тем он заверил, что никаких устных договоренностей по этому вопросу нет, все обвинения относительно предоставления коридора через армянскую территорию вымысел, и Армения подписала заявления от 9 ноября, когда эта формулировка была снята.

<Армения заинтересована в разблокировке, и мы предлагали механизмы. Ни в заявлении от 9 ноября, ни в указе президента России от 10 ноября не написано, что Армения взяла обязательство передать дорогу (из Нахиджевана в Азербайджан - ред.) под контроль ФСБ (в документе отмечается, что контроль за функционирование дороги будет в полномочиях ФСБ РФ -ред.). Эту дорогу будет контролировать Армения, а ФСБ уже будет следить за выполнением Арменией этого обязательства>,- заверил он.

На замечание, то есть Армения не против этого, Григорян сказал, что для РА это приемлемо и деблокада должна произойти в рамках суверенитета РА. Он еще раз указал на заинтересованность Армении в разблокировании всех коммуникаций в регионе.

Вместе с тем, он вновь заявил о переговорах Еревана по созданию международных механизмов для диалога между Баку и Степанакертом, где будут обсуждаться права и безопасность армян Нагорного Карабаха. По его сток ловам, этот механизм нужен для недопущения этнических чисток в Арцахе. При этом он согласился, что Азербайджан эта страна, которая подписывается под чем- то, однако не выполняет договоренностей. Он заверил, что именно для этого и нужны международные гарантии.

Он опять коснулся мирной повестки властей Армении и заверил, что власти продолжат его выполнение, однако выразив обеспокоенность азербайджанской агрессивной риторикой. Секретарь Совбеза РА также заверил, что все обсуждения между Баку и Ереваном видимы для армянского общества. В этом ключе он добавил, что для Армении приоритет, а не форматы обсуждений.

Касаясь наблюдательской миссии ЕС, находящейся уже в Армении и их возможного участия в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы, Григорян отметил, что у них такого мандата нет, однако они могут быть полезны с точки зрения предоставления консультаций. Вместе с тем он указал на важную роль этой миссии в Армении и выразил сожаление, что Азербайджан не согласился на их размещение, как было обговорено изначально. В этом ключе он выразил убеждение, что они будут способствовать мирной повестке в регионе.

По его словам, эта миссия, в какой-том ере может обуздать экспансионисткие притязания Азербайджана на суверенные территории, а также силовой шантаж.

<Все договоренности, достигнутые в Праге, реализованы. Миссия, которая пришла на два месяца завершила ее, но Армения пригласила новую миссию, учитывая прежний опыт. Это суверенное право Армении>, - отметил он.

По оценке Григоряна, обострения со стороны Азербайджана возможны, но Армения надеется, что их не будет, и в этом вопросе ЕС находятся в интенсивном контакте с Баку.

<И представители России, и наблюдатели ЕС находятся на суверенной территории Армении. Мы находимся в контакте и с Россией, и с представителями ЕС, чтобы их деятельности была реализована спокойно и на должном уровне. Мы продолжим работать в этом направлении. Армения управляет рисками, чтобы никаких инцидентов между ними не произошло>,

- отметил Григорян, в ответ на вопросы о предупреждениях российской стороны по части миссии ЕС.

Вместе с тем он считает, что нужно учитывать, почему в Армению была приглашена миссия ЕС. <Причина не имеет геополитического характера. Единственной причиной этого стал опыт Армении. Я имею ввиду, что в 2021 году против Армении было совершено два нападения, а в сентябре 2022 и вовсе широкомасштабная агрессия. При этом Баку в Европе говорил, что Россия вместе с Арменией планировали нападение на Азербайджан. Мы заверили, что это невозможно.

Во избежание распространения ложных тезисов мы и пригласили гражданскую миссию ЕС, которая занимается сбором фактов, в том числе и на границе>, - отметил Григорян. На замечание, кто теперь покинет Армению ОДКБ и Россия или миссия ЕС, секретарь Совбеза РА заверил, что только сама РФ может принять такое решение.

<Вопрос не в том, покинет ли Армения ОДКБ, а в том покинет ли ОДКБ Армению. ОДКБ не признает границы Армении, это серьезная проблема, так как если нет границы, то нет и зоны ответственности. Этот вопрос мы поднимали, и он еще не нашел своего решения. Надеемся, что решение найдется. Без признания границы невозможно. Почему Армения принял Алма-атинскую декларацию за основу демаркации и других вопросов? По этому документу, административные границы бывших советских республик признаются госграницами. Значит, есть граница Армении, возможно не до метра, но это уже вопрос демаркации. Территория Армении в 29 800 квадратных километров известна. Если есть воля, то ее можно защитить. Но отсутствие воли не дает возможности защитить Армению>, - добавил он, умолчав о судьбе Нагорного Карабаха. Чиновник повторил, что граница между Арменией и Азербайджаном известна, но Баку говорит, что она неизвестна, обосновывая свои шаги именно этим.

<Они говорят о неких азербайджанских селах в Армении. Значит, они признают, что есть граница. А значит, они должны покинуть оккупированные в 2021-2022 годах территории Армении. К сожалению, есть партнеры, которые используют наративы Азербайджана об отсутствии границы>, - подчеркнул он.

Коснувшись временного прекращения подачи газа в Армению, Григорян пояснил, что Россия сообщила, что проблема с поставками носит технический характер.

<Я надеюсь, что это технический вопрос. Если Армения столкнется с проблемой газа или другого направления, то решения искать будем и подумаем об альтернативе. Для Армении главное - решить свои проблемы. И поиски решения будут вестись в разных местах. В случае возникновения проблем мы готовы предпринять все шаги для их решения>, - заключил он.