Пятница, 24 Февраля 2023 12:36

АрмИнфо.Слишком много игроков, как внутренних, так и внешних, были заинтересованы в уходе с поста госминистра Нагорного Караюбаха Рубена Варданяна и в первую очередь Никол Пашинян, которому он был очень неудобен. Такое мнение в интервью российскому каналу РВК заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав Притчин.

Он отметил, что несмотря на то, что у Варданяна не было политических амбиций в самой Армении, многие восприняли его переезд в Карабах как попытку войти в политическое поле Армении через карабахский кейс. <Мы все знаем, что у Пашиняна, в принципе, к Карабаху отношение прохладное, если сравнить его с предшественниками, для которых интересы Армении были интересами Карабаха. Поэтому в данном случае мы стали очевидцами продолжения линии противостояния <Ереван - Степанакерт>, - подчеркнул политолог.

Вместе с тем он отметил, что что вторым незаинтересованным игроком в присутствии Варданяна в Карабахе является, естественно, Азербайджан. <Это очевидно, потому что до приезда туда Варданяна ситуация шла таким образом, что Азербайджан рассчитывал уже в ближайшие годы интегрировать население Нагорного Карабаха, тех кто захочет стать гражданами административно-политической системы Азербайджана, для того чтобы в 2025 году, когда завершится мандат российских миротворцев, постепенно начать этот процесс. Приезд Варданяна изменил эту картину, его связи и в России и по всему миру помогли вновь привлечь внимание мировой общественности к Нагорному Карабаху. Поменялся и ландшафт в самом Карабахе, люди стали оптимистичнее смотреть в будущее и все это вместе повысило степень субъектности Нагорного Карабаха>, - подчеркнул Притчин.

По его словам, Варданян мешал развитию нынешней конфигурации, когда Армения постепенно соглашается с жесткими требованиями Азербайджана, отказываясь шаг за шагом от Карабаха. Это стало одной из причин блокировки Азербайджанскими <экоактивистами> Лачинского коридора, хотя прямой связи между отставкой Варданяна и открытием теперь этого коридора политолок не видит. На Мюнхенской конференции по безопасности стало прозрачно ясно, что Алиев рассматривает Лачинский коридор как зеркальный аналог Зангезурского. <Как мы видим, прогресса по открытию границ и восстановлению транспортных коммуникаций в регионе нет, и Азербайджан пытается получить такую же дорогу, какая есть у Армении с Карабахом, но уже в Нахичеван. Последнее предложение в Мюнхене - зеркально создать КПП>, - сказал политолог.

Политолог не считает, что отставка Варданяна - есть шаг Еревана и Баку дальше дистанцироваться от Москвы. <Это известный штамп, чего я не видел, не было доказательств того, что Варданян был послан в Карабах из Москвы чтоб закрепить ситуацию. Он не имеет серьезных активов в России и является международным бизнесменом с очень широким кругом интересов и сложно представить, что он поехал в Карабах, потому что ему сказали об этом в Кремле. Его обвиняют в этом в Азербайджане, но доказательств никто не приводит>, - подчеркнул Притчин.

<Он, будучи госминистром, не допускал никаких моментов взаимодействия с Азербайджаном, и с этой точки зрения Баку вернется к своей практике постепенного выстраивания взаимоотношений с населением Нагорного Карабаха. Основная проблема - решить, будет ли интегрирован Карабах со своим населением в Азербайджан, либо будут найдены какие-то другие варианты. По этому вопросу точек сближения у сторон нет никакого. И я бы не увязывал, что отъезд Варданяна каким- то образом, серьезно подстегнет переговорный процесс>, - отметил Притчин.