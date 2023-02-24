Пятница, 24 Февраля 2023 12:28

АрмИнфо.Азербайджан не выполняет требование Международного суда ООН, он нарушает даже ключевые положения Статута главного судебного органа ООН. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

Депутат напомнила, что сегодня 75-й день блокады Арцаха. <Как известно, на этом критическом для арцахских армян этапе Международный суд ООН 22 февраля 2023 г. огласил справедливое решение в отношении неотложных мер, предложенных Арменией. Суд отметил, что с 12 декабря 2022 года прервано сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачинский коридор. Нарушение движения по Лачинскому коридору затруднило передачу госпитализированных лиц армянской национальности или этнического происхождения в медицинские учреждения Армении для оказания неотложной медицинской помощи, возникли препятствия для ввоза товаров первой необходимости в Нагорный Карабах, что привело к нехватке продовольствия, лекарственных средств и других жизненно важных медицинских принадлежностей>, - подчеркнула Товмасян.

Она добавила, что суд удовлетворил ходатайство Армении о временной мере и обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по делу Армения против Азербайджана. <Согласно статье 59 Статута Международного Суда ООН, решение Суда является обязательным исключительно для сторон и в рамках рассматриваемого дела. Согласно статье 60 Статута решение Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Азербайджан, однако, нарушает даже ключевые положения Статута главного судебного органа ООН. С момента принятия вышеупомянутого решения Международного Суда прошло почти 2 дня, но Азербайджан совершает очередное преступление, продолжая блокировать бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. Я отправила срочное письмо всем своим международным коллегам, предупредив их о ситуации и попросив их в рамках своего мандата:

- способствовать исполнению решения Международного Суда ООН о применении обеспечительных мер, - представить шаги, которые были предприняты или должны быть предприняты вами в этом направлении.