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АрмИнфо.Нынешние власти Армении готовы отказаться от права народа Арцаха на самоопределение. Об этом 24 февраля в ходе конференции, посвященной 35-летию нагорно-карабахского движения, заявил координатор движения <Консолидация>, общественно- политический деятель Аветик Чалабян.
По его словам, власти на официальном уровне заявляли о своем согласии опустить планку статуса Арцаха, что является фундаментальным отходом от тех завоеваний, которых армянский народ добился за 35 лет, в том числе, путем 12 тысяч жертв, понесенных в ходе трех войн. Власти свои действия обосновывают неблагоприятными геополитическими процессами и результатами последней арцахской войны. <Они хотят нас всех убедить в том, что борьба за независимость Арцаха несет в себе опасности для Республики Армения, но действительно ли мы имеем дело с безнадежной ситуацией?>,- заметил Чалабян.
Он подчеркнул, что борьба за Арцах - это борьба не только за Арцах, это борьба за существование всего армянского народа. В этом контексте политик указал на важность восстановления субъектности Арцаха
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|Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
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|Россия <умыла руки, как Понтий Пилат> по вопросам судьбы Варданяна - Затулин
|Арарат Мирзоян и Башар Асад обсудили вопросы региональной и международной безопасности
|Глава МИД Арцаха встретился с бывшими министрами иностранных дел Армении и экс- министрами ИД НКР
|Нам указали сделать то, чего мы не должны были делать: Бывший пресс-секретарь АО Арцаха
|Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под стражи бывшего начальника службы безопасности ЗММК
|Франция подтверждает свою непоколебимую поддержку Международного Суда и обязательного характера его решений
|Замглавы МИД Армении с представителем Европарламента обсудил ситуацию с безопасностью в южнокавказском регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ереван ценит сотрудничество с Прагой как в политической, так и в экономической сферах - Пашинян
|Глава Минздрава об Амулсаре: Уверена, что будут использованы все новые технологические возможности для безопасной эксплуатации рудника
|Арутюнян прогнулся под требованием Баку: Рубен Варданян снят с должности госминистра Арцаха
|Оппозиционер опубликовал секретные документы нормализации армяно-азербайджанских отношений путем сдачи Нагорного Карабаха
|Правительство Молдовы начало процесс денонсации соглашений в рамках СНГ
|Правительство анонсировало новую программу по стимулированию занятости
|Посол Китая и глава антикоррупционного комитета Армении обсудили возможности углубления сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией
|Армения готова расширять партнерство с Японией во всех областях - Пашинян
|МЧС Армении организовало транспортировку в Сирию третьей партии гуманитарного груза
|Безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании> рухнули - Пашинян
|МИД: Россия считает важным избежать дублирования усилий посредничества между Баку и Ереваном
|Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора компании <Паркинг сити сервис>
|Госдеп США сообщает о проведении в Брюсселе в ближайшие дни переговоров между Арменией и Азербайджаном
|СНБ РА объявляет набор в целях пополнения пограничных войск офицерами с профессиональным образованием
|Задержана директор торгового центра <Сурмалу>
|Давид Бабаян о решении Гаагского суда: Фемида должна снять повязку со своих глаз
|В Степанакерте приветствуют решение Гаагского суда относительно ситуации вокруг Бердзорского коридора
|В Манаме состоялись переговоры между президентом Туркменистана и королем Бахрейна
|Ереван призвал международных партнеров предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного исполнения Азербайджаном решения Гаагского суда
|Париж призвал Ереван и Баку продолжить переговоры по мирному договору в духе компромисса
|Суд ООН: Азербайджан должен предпринять усилия для разблокирования Лачинского коридора
|МИД РФ: продолжается поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора
|Президент РА: карабахский вопрос лишен элементов межрелигиозной нетерпимости
|Fitch Ratings повысил прогноз рейтинга Ардшинбанка на «Позитивный»
|Фонд "Татоян" и Омбудсмен Арцаха опубликовали доклад, доказывающий враждебность так называемых азербайджанских "эко-активистов" в Лачинском коридоре
|МИД НКР: Попытки Азербайджана вмешиваться во внутриполитическую жизнь в Арцахе категорически неприемлемы для официального Степанакерта
|Посол: администрация США готова и впредь способствовать Армении в осуществлении реформ
|Посол РФ: Рабочая группа не ведет переговоров о каком-либо коридоре через территорию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Систему госуправления нужно перенести из малого центра Еревана и из центра вообще - Пашинян
|Глава МИД Арцаха на встрече с французскими депутатами Европарламента подчеркнул необходимость применения санкций в отношении Азербайджана для деблокады НКР
|Глава МИД Люксембурга: мы не можем продать душу за газ или нефть
|Мирзоян: Азербайджан должен отказаться от максималистских требований, милитаристской риторики и посягательств на суверенную территорию Армении
|Глава МИД Люксембурга: Не вижу причин закрывать двери коридора для людей, живущих в Нагорном Карабахе
|Министр культуры Италии: Мы видим возможности в Армении для создания школы по сохранению культурных ценностей
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