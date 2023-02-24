Пятница, 24 Февраля 2023 12:28

АрмИнфо.Нынешние власти Армении готовы отказаться от права народа Арцаха на самоопределение. Об этом 24 февраля в ходе конференции, посвященной 35-летию нагорно-карабахского движения, заявил координатор движения <Консолидация>, общественно- политический деятель Аветик Чалабян.

По его словам, власти на официальном уровне заявляли о своем согласии опустить планку статуса Арцаха, что является фундаментальным отходом от тех завоеваний, которых армянский народ добился за 35 лет, в том числе, путем 12 тысяч жертв, понесенных в ходе трех войн. Власти свои действия обосновывают неблагоприятными геополитическими процессами и результатами последней арцахской войны. <Они хотят нас всех убедить в том, что борьба за независимость Арцаха несет в себе опасности для Республики Армения, но действительно ли мы имеем дело с безнадежной ситуацией?>,- заметил Чалабян.

Он подчеркнул, что борьба за Арцах - это борьба не только за Арцах, это борьба за существование всего армянского народа. В этом контексте политик указал на важность восстановления субъектности Арцаха