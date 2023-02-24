Пятница, 24 Февраля 2023 12:27

АрмИнфо. Европейский Союз принимает к сведению обязательное постановление Международного Суда (МС), в котором указывается, что Азербайджан должен принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому )коридору в обоих направлениях. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, опубликованное на сайте представительства ЕС в РА.

В заявлении отмечается, что ЕС по-прежнему обеспокоен препятствиями, которые продолжают существовать в Бердзорском коридоре, и вытекающими из этого гуманитарными последствиями для местного гражданского населения.

<Все опасения Азербайджана по поводу использования коридора могут и должны решаться исключительно путем диалога.

ЕС вновь призывает власти Азербайджана и всех ответственных лиц гарантировать свободу и безопасность передвижения по Бердзорскому коридору в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мы также подчеркиваем жизненно важную необходимость обеспечения бесперебойных поставок газа, электроэнергии и других услуг пострадавшему населению>, - говорится в заявлении ЕС.

Напомним, что 22 февраля Международный суд по иску, поданному Арменией против Азербайджана, постановил, что Азербайджан обязан до вынесения окончательного решения по делу, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции, принять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях .

<С 12 декабря нарушена связь по коридору, затруднена доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых товаров в Нагорный Карабах, что может нанести непоправимый ущерб. Суд считает, что применение временной меры необходимо, и констатирует, что Азербайджан обязан принять зависящие от него меры для обеспечения беспрепятственного перемещения людей и грузов по коридору в обоих направлениях. Суд считает, что нехватка продуктов питания и лекарств может привести к необратимым последствиям для жизни людей.

Что касается нарушения поставок газа, то Армения не предоставила достаточных доказательств, связанных с проблемой газоснабжения, о том, что препятствия создает Азербайджан>, - отмечается в решении.

Вместе с тем, Международный суд ООН в полном объеме отклонил требования о временных мерах, представленные в деле Азербайджан против Армении, которые касались предполагаемого заминирования. В решении отмечается, что Азербайджан не представил суду доказательств, которые покажут, что предполагаемое поведение Армении в связи с минами направлено на нарушение прав лиц азербайджанского происхождения.