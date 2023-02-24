Пятница, 24 Февраля 2023 12:26

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эстонской Республики Кае Каллас по случаю Дня независимости страны.

В послании, согласно пресс-службе премьер-министра, говорится: "Ваше Превосходительство, Поздравляю Вас по случаю национального праздника

- Дня независимости Эстонской Республики.

Хотел бы с удовлетворением отметить высокий уровень дружественных отношений между Арменией и Эстонией как в политическом плане, так и в представляющих взаимный интерес различных сферах экономики.

Мы высоко ценим готовность Эстонии, одного из важных партнеров Армении в Европе, поддержать осуществляемые в Армении демократические реформы и процессы совершенствования общественного управления.

Подчеркиваем важность поддержки Эстонии в дальнейшем развитии партнерства Армении-ЕС, а также в реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Пользуясь случаем, желаю Вам новых успехов, а дружественному народу Эстонии - мира и благополучия".