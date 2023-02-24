Пятница, 24 Февраля 2023 10:39

АрмИнфо. В четверг на чрезвычайной спецсессии делегаты Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о необходимости скорейшего достижения <всеобъемлющего, справедливого и прочного> мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.

В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против. Поправки, предложенные Республикой Беларусь, были отклонены. Армения воздержалась при голосовании, соседний Азербайджан вовсе не присутствовал на заседании.

Как сообщает пресс-служба ООН, Генассамблея подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Члены Генассамблеи потребовали, чтобы <Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах>, и призвали к прекращению боевых действий.

Генеральная Ассамблея <требует, чтобы обращение сторон в вооруженном конфликте со всеми военнопленными отвечало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, и призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех интернированных и насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей>, говорится в резолюции.

В документе содержится призыв к соблюдению сторонами своих обязательств, касающихся защиты гражданского населения и гражданских объектов и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в помощи, а также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины, включая жилые дома, школы и больницы.

Делегаты Генеральной Ассамблеи отметили усилия Генерального секретаря и государств-членов по содействию установлению мира в Украине и призвали международное сообщество удвоить поддержку этих усилий. Страны должны сотрудничать в духе солидарности в целях преодоления глобальных последствий войны, говорится в резолюции.