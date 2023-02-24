Пятница, 24 Февраля 2023 10:37

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ж телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора гуманитарный кризис и пути его преодоления.

В частности, согласно пресс-службе премьер-министра, Пашинян и Гутерриш обсудили вопросы, связанные с направлением миссии ООН по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор.

Двусторонне была подчеркнута необходимость разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора и отмечена важность его бесперебойной работы.

Достигнута договоренность продолжить обсуждение вопроса об отправке миссии ООН. Антониу Гутерриш отметил, что будет держать этот вопрос в центре внимания.

Премьер-министр также отметил важность решения Международного суда ООН удовлетворить иск Армении о применении временных мер относительно разблокирования Лачинского коридора.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.