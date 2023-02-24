Пятница, 24 Февраля 2023 10:36

АрмИнфо.Представитель Госдепа США Нед Прайс не стал оглашать дату Брюссельской встречи представителей Армении и Азербайджана.

Так, 23 февраля в ходе брифинга на просьбы обнародовать дату Брюссельской встречи, которую он накануне анонсировал, Прайс, в частности сказал: <Насколько я понимаю, приглашение и возможность были предоставлены сторонам. В конечном счете, сами стороны - наши армянские партнеры, наши азербайджанские партнеры - должны будут говорить о своем потенциальном участии в любой такой встрече>.

На замечание о том, что последние пару недель Россия особенно критиковала этот процесс, заявляя, что они срывают переговорный процесс, представитель Госдепа заявил, что в Вашингтоне надеются, что прогресс, который они наблюдали в последние недели, продолжится. <И мы готовы поддержать стороны в ходе переговоров, направленных на всеобъемлющее решение этой проблемы>, - резюмировал Прайс.