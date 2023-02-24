Пятница, 24 Февраля 2023 10:36

АрмИнфо. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл с региональным визитом в Ереван. <Вернулся в регион для проведения серии консультаций по итогам встреч лидеров в Мюнхене, начиная с Еревана. С нетерпением жду хороших встреч утром>, - отметил Тойво Клаар в своем микроблоке в Твиттер.

Добавим, что ранее в Госдепе США сообщили о готовящейся встрече при посредничестве ЕС представителей Армении и Азербайджана.