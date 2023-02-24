Пятница, 24 Февраля 2023 10:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне вечером провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Премьер-министр подчеркнул важность осуществления Российской Федерацией необходимых шагов для его преодоления. В то же время премьер-министр подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Обсуждены вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Состоялся обмен мнениями вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.