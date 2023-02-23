Четверг, 23 Февраля 2023 23:20

АрмИнфо. <Я буду работать здесь, я останусь рядом с вами>, - заявил на заседании правительства Арцаха заявил Рубен Варданян, в ходе которого он был освобожден от должности госминистра Арцаха.

<Прежде всего, я благодарю вас за путь, который мы прошли вместе, и за веру господина президента в меня, это был большой опыт для меня.

Вы знаете, что я приезжаю в Арцах уже десятки лет, у меня были большие связи, но в начале сентября я заявил, что приехал, потому что чувствую, что мы стоим на краю пропасти, не до конца понимая ситуацию. Для меня это был Сардарапат. Когда я говорю Сардарапат, я понимаю кризис, другую повестку дня и я считаю себя солдатом, делающим все необходимое для спасения нашей Родины. Поэтому, когда я получил это приглашение, оно было для меня неожиданным, потому что я пообещал себе, что не пойду на государственную работу, но понял, что если я человек слова, я иду защищать свою Родину, то вне зависимости от того, хочу я этого, или не хочу, могу, не могу, если надо, то надо. Конечно, это было трудное решение для меня>, -сказал он.

Рубен Варданян коснулся причин нежелания подавать в отставку. <Я считал, что я солдат, я не могу уйти в отставку, в случае необходимости Верховный Главнокомандующий должен сам освободить меня от дел. Во-вторых, я уверен, что мы проделали очень важную работу в очень сложное время, и хочу поблагодарить всех людей, которые работали в этот тяжелый кризис, с 7 утра до 2 ночи, без электричества и газа. учитывая, что как команда они готовы ко всему. Для меня это был очень важный опыт, за что я ему очень благодарен. В-третьих, давление извне было действительно большим, господин президент более информирован и понимает ситуацию>, - отметил он.

Экс-госминистр признает, - есть давление, связанное с его пребыванием в Арцахе, но отмечает, что не покинет Арцах, поскольку <не представляет себя без Арцаха>. <Я с удовольствием продолжу деятельность, которую я делал до сих пор. Наш фонд, агентство <Мы - наши горы>, уже сделал несколько проектов. Должен сказать, что это был пример очень важного сотрудничества между государственным и частным секторами, Арменией, Диаспорой, армянскими и неармянскими общественными организациями. Я думаю, что это очень важно, потому что, если мы говорим о будущем, очень важно, чтобы это сотрудничество продолжалось. Мы продолжим вкладывать свои усилия и проделаем большую работу, чтобы как можно больше армян приехало в Арцах, чтобы не только арцахские армяне не чувствовали себя одинокими, но и те, кто в разное время покинул Арцах, вернулись во время этого кризиса, укрепляя наша родина тем более>, - подчеркнул он.

Он коснулся также проблем в ходе пребывания в должности госминистра,. <Самая большая проблема в том, что я не смог доказать и объяснить две вещи: что ситуация ненормальная, а кризис имеет свои законы. Это было, пожалуй, одним из самых больших моих упущений. Другая трудность заключалась в том, что я не мог объяснить, что борьба означает - мы каждый день осознаем наши слабые и сильные стороны, как мы должны укреплять свои позиции, как мы можем использовать наши ограниченные ресурсы. Наша борьба не только в оружии, но и в области экономики и информации. Эти 112 дней принесли изменения, которые неизбежно показали новую ситуацию, новый Арцах>, - пояснил он.

По его словам, для него нет <бывших>, <соросовцев>, - есть люди, готовые вести дела в этой военной обстановке, и готовые плечом к плечу идти вперед, не оглядываясь назад. <Кто не готов, должен быть либо наказан, либо отсюда убираться, потому что они не должны мешать нашей работе. Возможно, мой подход был слишком радикальным, но я не жалею об этом>, - добавил Варданян.

<Я буду работать здесь, я останусь рядом с вами. Спасибо, господин президент, за все. Хотя, действительно, у нас есть разногласия в разных подходах, но общая идея в том, что у нас есть красные линии, которые никто не может переступить. Эти красные линии очень важны для нашего достоинства, для сохранения Арцаха армянским, независимым и достойным. Уверен, что мы вместе преодолеем этот путь>, - заключил Рубен Варданян.