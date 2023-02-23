Четверг, 23 Февраля 2023 23:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2-3 марта отправится в Федеративную Республику Германия. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо начальник Управления информации и по связям с общественностью аппарата главы правительства Армен Хачатрян.

По его словам, в Берлине планируется встреча премьер-министра Армении с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.