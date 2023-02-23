Четверг, 23 Февраля 2023 20:35

АрмИнфо. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин связал отставку Варданяна с давлением азербайджанской стороны.

В беседе с радиостанцией <Говорит Москва> российский парламентарий отметил, что придя к этой должности, предприниматель <всколыхнул надежды у страдающего населения Нагорного Карабаха>, которое теперь будет вынуждено <голосовать ногами>, покидая регион.

<Я это, конечно, оцениваю как следствие давления, оказанного, прежде всего, со стороны Азербайджана не только на Рубена Варданяна и Нагорный Карабах, но и на армянскую сторону в принципе, которая не стала отстаивать Варданяна. Мне очень жаль, потому что появление Варданяна важно не только само по себе, но и как порождающее надежды у страдающего населения Нагорного Карабаха на то, что они не будут брошены. Он всколыхнул эти надежды, и его отставка, конечно, навредит этому и подтолкнёт многих к тому, чтобы они голосовали ногами, то есть выезжали из Нагорного Карабаха, бросая землю своих предков. Это трагический исход, не первый в истории армянского народа. Я не хочу предъявлять претензии лично Варданяну - он, наверно, должен был взвешивать все проблемы, прежде чем принимал этот пост. По всей видимости, он недооценил степень давления на него>, сказал депутат.

Российская сторона <умыла руки> по вопросам судьбы Варданяна, добавил Затулин. <Хочу заметить, что свою каплю дёгтя здесь можно и к Российской Федерации, к которой бесконечно обращались с требованиями, чтобы мы забрали Рубена Варданяна, чтобы вынудили его оттуда уехать. После того, как Варданян вышел из российского гражданства, чтобы стать гражданином Армении, у нас был официальный ответ, что мы не имеем к Варданяну, к его карьерным планам какого-либо отношения. Я считаю, что мы тоже в этом случае давали формальные ответы и не желали ссориться с азербайджанской стороной, умывали руки как Понтий Пилат. На Кавказе позиция умывающего руки в перспективе, к сожалению, выгоды этому умывающему руки не приносит. Это не сняло подозрений азербайджанской и турецкой сторон, они продолжали настаивать на этом и даже связывали открытие Лачинского коридора последнее время с тем, уйдёт ли Варданян с должности. Это требование носило фактически такой полуофициальный характер. Я думаю, что сейчас мы можем после все происшедшего выяснить, так ли это на самом деле, откроется ли Лачинский коридор, снимут ли блокаду Лачинского коридора так называемые экологи Азербайджана, которые, конечно, никакими экологами не являются, управляются из Баку>, - заметил парламентарий.

Сегодня ранее Рубен Варданян был отправлен в отставку с поста госминистра НКР. Как ранее писало АрмИнфо, отставка Вараданяна была требованием Азербайджана и Турции. Примечательно, что еще в декабре прошлого года, аффилированные с президентом Арцаха информационные ресурсы сообщали, что между главой НКР Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном сложились напряженные отношения.