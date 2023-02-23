Четверг, 23 Февраля 2023 20:08

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян встретился с бывшими министрами иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном, Ара Айвазяном и экс-министрами иностранных дел Республики Арцах Арманом Меликяном и Кареном Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Арцаха.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с ситуацией, создавшейся в результате блокады Арцаха Азербайджаном, возможными шагами по ее преодолению, нынешним этапом урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, повышением субъектности Арцаха.

Газарян отметил важность консолидации имеющихся политических, дипломатических ресурсов Армении, Арцаха и Диаспоры и использования этого потенциала во благо Арцаха.

Участники встречи выразили готовность в рамках своих профессиональных возможностей быть полезными Арцаху.