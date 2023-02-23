Четверг, 23 Февраля 2023 20:07

АрмИнфо. Бывший пресс-секретарь Армии обороны Арцаха полковник Сенор Асратян считает, что в отличие от врага арцахцы не сумели понять последовательность шагов уже экс-госминистра НКР Рубена Варданяна и дальность его целей.

<Не знаю, что мы выиграем увольнением Рубена Варданяна с должности госминистра Арцаха, но, что спустя время (как всегда - с опозданием), мы убедимся в несправедливости этого решения, почти не сомневаюсь:

В отличие от нашего врага, мы не сумели понять последовательность его шагов и дальность его целей:

Он для кого-то был российским ставленником, для других - английским агентом, для третьих - акционером золотодобывающих рудников, для четвертых, просто, складом денег, для пятых - чудом создающим рай в Арцахе и так далее:

Между тем, для того, чтобы понять человека, тем более - всемирно известного - требуется время: Но мы не только не успели его понять, но, просто не пожелали: Вместо этого другие поняли и указали нам сделать то, чего не должны были делать:

P.S. Смысл и достижение пребывания Р. Варданяна в должности на протяжении 100 дней (хотя бы для мыслящего арцахца), заключается в том, что, несмотря на текущие и дальнейшие положительные и негативные развития, ОН отныне стал ОДНИМ ИЗ НАС:>, ь написл Асратян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сегодня ранее Рубен Варданян был отправлен в отставку с поста госминистра НКР. Как ранее писало АрмИнфо, отставка Вараданяна была требованием Азербайджана и Турции. Армянские СМИ писали, что глава МИД РА Арарат Мирзоян в рамках визита в Турцию обещал Анкаре добиться освобождения от должности Рубена Варданяна. Таким образом, можно считать, что процесс по окончательному поглощению Азербайджаном Арцаха запущен, единственное лицо, мешающее этому отстранен от власти.

Примечательно, что еще в декабре прошлого года, аффилированные с президентом Арцаха информационные ресурсы сообщали, что между главой НКР Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном сложились напряженные отношения. Более того, Арутюнян под давлением из Еревана попытался снять Варданяна с занимаемой должности, однако воздержался от этого шага под общественным давлением. Поводом для недовольства властей РА стали публичные высказывания Варданяна в адрес команды действующего премьер- министра РА. В частности, Варданян обвинил власти Армении в недостаточных усилиях в деле разблокировки Лачинского коридора.