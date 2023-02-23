Четверг, 23 Февраля 2023 19:49

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под стражи бывшего начальника службы безопасности Зангезурского медно- молибденового комбината Арама Гаспаряна. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук его адвокат, экс-депутат парламента Арам Вардеванян.

По словам Вардеваняна, Гаспарян находился под арестом 550 дней. Задержание на такой срок превращается в классическое наказание, а не в меру пресечения, отметил он. При этом, как считает адвокат, у суда не было даже минимальных оснований держать его подзащитного под арестом.

Согласно <Пастинфо>, Гаспарян арестованный в июле 2021 года по обвинению в том, что <направлял> граждан в ходе голосования на досрочных парламентских выборах 2021 г., вышел на свободу под залог в 40 млн драмов (около 100 тыс. долларов).

Отметим, Гаспарян был подполковником СНБ. Участник первой Арцахской войны, прошедший всю войну, получил огнестрельное ранение в шею, чудом остался жив.