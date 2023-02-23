Четверг, 23 Февраля 2023 19:30

АрмИнфо. МИД Франции выступило с заявлением в связи с постановлением Международного суда по Лачинскому (Бердзорскому) коридору.

<Франция приняла к сведению решение Международного Суда от 22 февраля 2023 года в связи с ситуацией в Лачинском коридоре.

В ожидании окончательного решения, Суд, которому дело было передано на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, просил Азербайджан принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Франция подтверждает свою непоколебимую поддержку Международного Суда и обязательного характера его постановлений, в том числе в отношении указания временных мер>, - говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, что 30 декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Баку, в свою очередь, потребовала от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха. Решения Суда по обоим искам был опубликованы 22 февраля.

Как сегодня на заседании кабмина заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Международный суд ООН удовлетворил запрос Армении, отклонив азербайджанский. Безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании> рухнули, отметил он.

Вышеупомянутым решением Суд установил, что существует непосредственная угроза нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках Конвенции и обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях.

По словам Пашиняна, Международный суд тем самым констатирует, что с 12 декабря 2022 года Лачинский коридор закрыт. Вместе с тем, Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлени от 9 ноября 2020 года. <Данному заявлению и его пунктам, в том числе, по вопросу о наличии Нагорного Карабаха и линии соприкосновения, было дано международное правовое значение>, - сказал Пашинян.