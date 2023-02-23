Четверг, 23 Февраля 2023 19:12

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 23 февраля принял делегацию во главе с соучредителем группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франсуа Альфонси.

Согласно пресс-службе внешнеполитического ведомства РА, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа, важность развертывания миссии наблюдателей ЕС, необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных, находящихся в азербайджанском плену, а также шаги, предпринятые для сохранения армянского культурного наследия.

Замминистра подробно рассказал о гуманитарном кризисе, возникшем в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте стороны подчеркнули важность решения Международного суда ООН о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана.

Был обсужден ряд вопросов повестки дня партнерства РА-ЕС, в том числе межпарламентского сотрудничества. Паруйр Ованнисян высоко оценил принципиальную позицию Европарламента по вопросам, имеющим первостепенное значение для армянской стороны, что нашло отражение в

соответствующих резолюциях и докладах.