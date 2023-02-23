Четверг, 23 Февраля 2023 16:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, частные дома 1-32 на улице Фирдуса, абоненты-жильцы жилых домов 4/2, 4/4 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15А, 15/1, 15/2, 64А на улице Сундукяна, жилой дом 14/3 на улице Гр.Кочара, жилые дома 36/4, 50, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 117, 117/1, 117/2, 119, 119/1, 121, 121/1, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 и частные дома 56-103 на улице Саркавага, частные дома 14, 15 на улице Канакера, жилые дома 38, 38/1, 40, 44, 44/2 на 14-ой улице Канакера, частные дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице, 24 на 12-ой улице, 11 на 14-ой улице, 11-52/2 на 15-ой улице, частные дома 4А-6А на 4-ом переулке 10-ой улицы Канакера, частные дома на 11-ой улице Канакера, жилой дом 32 и частные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра, жилой дом 23 на улице Фанарджяна, жилые дома 4, 8, 9, 10 в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы села Джрашен; частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы села Джрашен; частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице и частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

в Армавирской области:

11:00-14:00 квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

11:00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет;

12:00-14:00 частично село Гетазат;

в Котайкской области:

10:00-12:00 села Атис, Капутан, Зовашен, Джрабер;

11։00-13։00-12։00-14։00 жилые дома 201, 230-238, 252-259, 262-265 в кв. “Микрошрджан”, мебельный магазин “Карен Погосян”, ЧП “Геворг Арутюнян”, бензозаправочная станция, частные дома “Людвиг Мнацаканян”, “Норик Галстя” в городе Радан;

11:00-16:00 частично 7, 8 микрорайоны, частично квартал “Сараландж” в городе Абовян; частично село Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 72, 73 на улице Оганова, улица Овнатани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци; частные дома на улицах 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-12:00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г.Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

13:00-17:00 села Паракар, Таиров;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

12:00-14:00 частично село Гетазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, ‘Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”; ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, ‘Датавор”, “Нор”, “Мичак”, “Г-1”, ООО “Кар Анк”, садоводческая компания “Арагиль”;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).