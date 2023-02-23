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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Армении Петра Пирунчика.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поздравил его с назначением и выразил надежду, что армяно-чешские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться. Он отметил, что правительство РА ценит сотрудничество с Чехией как в политической, так и в экономической сферах.
Посол передал премьер-министру приглашение главы правительства своей страны посетить Чехию и выразил уверенность, что визит будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества по различным направлениям.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере высоких технологий, солнечной энергетики, авиации, туризма, образования и других.
Были затронуты региональные развития, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.
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|Правительство Молдовы начало процесс денонсации соглашений в рамках СНГ
|Правительство анонсировало новую программу по стимулированию занятости
|Посол Китая и глава антикоррупционного комитета Армении обсудили возможности углубления сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией
|Армения готова расширять партнерство с Японией во всех областях - Пашинян
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|Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора компании <Паркинг сити сервис>
|Госдеп США сообщает о проведении в Брюсселе в ближайшие дни переговоров между Арменией и Азербайджаном
|СНБ РА объявляет набор в целях пополнения пограничных войск офицерами с профессиональным образованием
|Задержана директор торгового центра <Сурмалу>
|Давид Бабаян о решении Гаагского суда: Фемида должна снять повязку со своих глаз
|В Степанакерте приветствуют решение Гаагского суда относительно ситуации вокруг Бердзорского коридора
|В Манаме состоялись переговоры между президентом Туркменистана и королем Бахрейна
|Ереван призвал международных партнеров предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного исполнения Азербайджаном решения Гаагского суда
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|Суд ООН: Азербайджан должен предпринять усилия для разблокирования Лачинского коридора
|МИД РФ: продолжается поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора
|Президент РА: карабахский вопрос лишен элементов межрелигиозной нетерпимости
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|Фонд "Татоян" и Омбудсмен Арцаха опубликовали доклад, доказывающий враждебность так называемых азербайджанских "эко-активистов" в Лачинском коридоре
|МИД НКР: Попытки Азербайджана вмешиваться во внутриполитическую жизнь в Арцахе категорически неприемлемы для официального Степанакерта
|Посол: администрация США готова и впредь способствовать Армении в осуществлении реформ
|Посол РФ: Рабочая группа не ведет переговоров о каком-либо коридоре через территорию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Систему госуправления нужно перенести из малого центра Еревана и из центра вообще - Пашинян
|Глава МИД Арцаха на встрече с французскими депутатами Европарламента подчеркнул необходимость применения санкций в отношении Азербайджана для деблокады НКР
|Глава МИД Люксембурга: мы не можем продать душу за газ или нефть
|Мирзоян: Азербайджан должен отказаться от максималистских требований, милитаристской риторики и посягательств на суверенную территорию Армении
|Глава МИД Люксембурга: Не вижу причин закрывать двери коридора для людей, живущих в Нагорном Карабахе
|Министр культуры Италии: Мы видим возможности в Армении для создания школы по сохранению культурных ценностей
|Мирзоян надеется, что диалог между Баку и Степанакертом состоится
|Мирзоян представил позицию Армении по вопросу установки КПП в Лачинском коридоре
|АО Арцаха сообщает о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня
|В Парке Победы в Ереване состоялось возложение цветов к вечному огню в преддверии Дня защитника Отечества
|В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии
|Минобороны Армении и АО Арцаха обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации
|Пашинян назначил Карена Карапетяна заместителем министра юстиции
|Закон по такси в аэропорту <Звартноц> принят в прошлом году, но законных извозчиков до сих пор нет
|Генпрокуратура требует конфисковать незаконное имущество у экс-вице-мэра Еревана
|Арестован один из участников массового избиения спикера НС Армении - СНБ
|Левон Зурабян: Выступление премьера Армении на дебатах на Мюнхенской конференции была экзекуцией нашего национального достоинства и самолюбия
|Обсуждены перспективы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Государства Катар
|Германия приветствует запуск миссии Европейского Союза в Армении
|Пашинян обсудил деятельность миссии ЕС в Армении с ее руководством
|Генерал Георгий Хачатуров освобожден
|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
|Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в сфере культуы
|Вице-спикер Парламента Армении представил депутатам Европарламента ситуацию в Арцахе
|Армения и Евросоюз подчеркнули роль европейской миссии в укреплении пограничной стабильности и безопасности
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