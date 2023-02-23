Четверг, 23 Февраля 2023 16:56

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Армении Петра Пирунчика.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поздравил его с назначением и выразил надежду, что армяно-чешские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться. Он отметил, что правительство РА ценит сотрудничество с Чехией как в политической, так и в экономической сферах.

Посол передал премьер-министру приглашение главы правительства своей страны посетить Чехию и выразил уверенность, что визит будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере высоких технологий, солнечной энергетики, авиации, туризма, образования и других.

Были затронуты региональные развития, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.